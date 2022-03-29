Bakan Yanık: 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik - Son Dakika
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Bakan Yanık: 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik

29.03.2022 11:17
Bakan Yanık: 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "81 il müdürlüğümüz koordinasyonunda oluşturduğumuz Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla bugüne kadar 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "81 il müdürlüğümüz koordinasyonunda oluşturduğumuz Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla bugüne kadar 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere hükümet olarak 20 yıldır çalıştıklarını belirtti. Kadınların karar alma mekanizmalarından akademiye, siyasetten spora her alanda çok daha görünür olduklarını belirten Yanık, "Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. 81 il müdürlüğümüz koordinasyonunda Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları oluşturduk. Çalışma grupları ile 831 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek 40 bin kişiye ulaştık. 380 kadın kooperatifini ziyaret ettik. Bugüne kadar 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik. Bu sayının daha da artması, yeni girişimlerin hayata geçmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

'710 KIZ ÖĞRENCİYİ DESTEKLEDİK'Bakan Yanık, Türkiye'de mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla özel sektör iş birliğinde 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni başlattıklarını anımsatarak, "Proje, üniversitede eğitim gören kız öğrencileri için üniversite programı; lise öğrencileri için lise programı olmak üzere farklı programlardan oluşuyor. Projenin üniversite programı kapsamında bugüne kadar toplam 710 kız öğrenciyi desteklerken; lise programı ile de 125 lisede toplam 54 bin öğrenci, veli ve öğretmene ulaştık. Aralık ayında ilk fazı tamamlanan projenin 2022-2024 dönemi için ikinci faz çalışmalarını ocak ayında başlattık" dedi.

Bakan Yanık ayrıca bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "2021 yılında konukevinden hizmet alan 1655 kadın meslek edindirme kurslarından yararlanırken, bu kurslara katılan 321 kadını ise işe yerleştirme mutluluğunu yaşadık" dedi.


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Derya Yanık, Hükümet, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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