Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor! - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar soruldu. Bakan Yanık bu konuda bir çalışma başlayabileceklerini söyledi.

Sputnik'teki habere göre Bakan Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

DOĞALGAZ YARDIMI MART AYINDA

Bakan Yanık ayrıca doğalgaz yardımlarına ilişkin de bilgi verdi ve "Doğalgaz yardımı için başvurular Şubat ayında, ödemeler Mart ayında yapılacak" dedi.