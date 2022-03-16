Bakan Yanık: "Afgan kadın ve kız çocuklarının eğitim ve istihdama erişimi pazarlık konusu olamaz" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "Afgan kadın ve kız çocuklarının eğitim ve istihdama erişimi pazarlık konusu olamaz"

16.03.2022 00:42
Bakan Yanık: "Afgan kadın ve kız çocuklarının eğitim ve istihdama erişimi pazarlık konusu olamaz"

BİRLEŞMİŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Afganistan'da "Mevcut hükümeti kapsayıcı olmaya, herkesin temel haklarına saygı duymaya, kadın ve kız çocuklarının eğitim ve istihdama erişimine teminat vermeye davet ediyoruz.

BİRLEŞMİŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Afganistan'da "Mevcut hükümeti kapsayıcı olmaya, herkesin temel haklarına saygı duymaya, kadın ve kız çocuklarının eğitim ve istihdama erişimine teminat vermeye davet ediyoruz. Bunların hiçbiri pazarlık konusu olamaz." dedi.

Bakan Yanık, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 66'ncı oturumu kapsamında düzenlenen "Afgan Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması" oturumuna katıldı.

Oturumda, "BM, Afgan halkının yaşamını iyileştirme ve ülkeye barış ve istikrar getirme sorumluluğunu üstlendi ama görünen o ki Afgan halkının yaşam koşulları daha da kötüleşti." eleştirisinde bulunan Yanık, ülkedeki ekonomik istikrarsızlık ve güvenlik sorununun Afgan kadın ve kız çocuklarını yoksulluk, açlık ve çok küçük yaşta zorla evlendirilmeye sürüklediğine dikkati çekti.

Birçok Afgan'ın daha iyi yaşam koşulları için hayatlarını tehlikeye atarak ülkeden ayrıldığını belirten Yanık, Afgan halkına yardım için taahhütler ve eylemler arasındaki açığı kapatıp sorunun temel nedenlerine inilmesi gerektiğini vurguladı.

"Kadınları sadece yardım alan pasif kişiler olarak değil değişimin aktörleri olarak görmeliyiz." diyen Bakan Yanık sözlerini şöyle sürdürdü: ???????

" Türkiye, kapsamlı kalkınma yardımı programları aracılığıyla dünya genelinde çatışma bölgelerinde ve çatışma sonrası durumlarda etnik köken ve din gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin kadınların ve kızların güçlendirilmesini ve refahını destekliyor. Afganistan'da özellikle eğitim ve sağlık hizmetleri alanında yürüttüğümüz projeler bu hedefe yönelik çalışmalarımızın somut örnekleri. Türkiye şu an Afganistan'da 45 okul işletiyor."

Afganistan'da siyasi kapsayıcılığın ve insan hakları ile temel özgürlüklerin korunmasının gerekliliğini vurgulayan Yanık, "Mevcut hükümeti kapsayıcı olmaya, herkesin temel haklarına saygı duymaya, kadın ve kız çocuklarının eğitim ve istihdama erişimine teminat vermeye davet ediyoruz. Bunların hiçbiri pazarlık konusu olamaz." dedi.

Bakan Yanık, BM üyesi tüm ülkelere ise bölgede barış, istikrar ve insan haklarının tesis edilmesine aktif katkı sunmaları çağrısı yaptı.

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Birleşmiş Milletler, Derya Yanık, Afganistan, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: 'Afgan kadın ve kız çocuklarının eğitim ve istihdama erişimi pazarlık konusu olamaz' - Son Dakika


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