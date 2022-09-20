Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bakanlığın sosyal yardımlarına ilişkin açıklamasında; hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir sosyal yardımlaşma sistemi kurduklarını ve bunu devam ettirdiklerini kaydetti. İhtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri talep odaklı olmaktan çıkararak arz odaklı kurguladıklarını belirten Bakan Yanık, "Eskiden vatandaş bir hizmeti görmek için bir ihtiyacını, talebini karşılayabilmek için kapı kapı kamu kurumlarını gezerken, biz artık vatandaşın kendisine gidiyoruz. Çeşitli sosyal yardım programlarımızla destek oluyoruz" açıklamasında bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Sosyal yardımları halkla buluşturduklarını vurgulayan Bakan Yanık, "Engelli ve engelli yakını aylığı yardımından elektrik tüketim desteğine, yaşlı ve engelli evde bakım yardımından eşi vefat eden kadınlara yönelik yardıma, genel sağlık sigortası yardımından elektrik tüketim desteğine kadar birçok konuda vatandaşları yalnız bırakmıyoruz. Ağustos ayı içerisinde bu desteklerimizin yanı sıra diğer sosyal yardımlarımızı eklediğimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık toplamda 6 milyar 907 milyon TL tutarında nakdi yardımda bulunduk" dedi.

"2,7 MİLYAR TL YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI DESTEĞİ VERİLDİ"

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanında olduklarını kaydeden Yanık, "Bu doğrultuda ağustos ayında toplamda 2,7 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" açıklamasında bulundu. Bakan Yanık, 'Vefa Projesi' ile yaşlı, engelli, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen ve 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, ağustosta 140,1 milyon TL tutarında destek verdiklerini söyledi. Yanık, "Eşi vefat eden ve ihtiyaç sahibi kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 111,8 milyon TL destek sağladık" dedi. Bakan Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri bakanlıkça karşılananların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için de destekte bulunduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın SGK'ye ödemesi gereken 3,1 milyar TL'lik genel sağlık sigortası primini biz üstlendik" dedi. Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verdiklerini hatırlatan Bakan Yanık, "Buna ek olarak yeni yaptığımız düzenleme ile kronik hastalara, elektrik tüketim desteğinden yararlanma şartlarını esnettik. Evde bakım yardımı alanlar elektrik desteğinden faydalanamıyordu. Yeni yaptığımız düzenlemeyle evde bakım yardımı alan engellilerimiz de bu elektrik desteğinden yararlanacak. Bu kapsamda ağustos ayı içerisinde toplamda 270,9 milyon TL tutarında destek verdik" açıklamasında bulundu.

"ULUSAL HANE ZİYARETİ PROGRAMINI BAŞLATTIK"

81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, 212,8 milyon TL destek verildiğini aktaran Bakan Yanık, vatandaşın ihtiyaçlarının tespit edilmesi noktasında yeni projeyi de hayata geçirdiklerini belirterek, "Bakanlık olarak Ulusal Hane Ziyareti Programı başlattık. Kapı kapı dolaşarak hanelerde varsa ihtiyaçları tespit ediyoruz ve bakanlığımızın yapacağı hizmetse hemen ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bizim dışımızda olan bir durumsa ilgili kuruma hemen yönlendiriyoruz. Bu kapsamda ağustos ayı içerisinde toplamda 171,9 milyon TL tutarında destek verdik. İhtiyacı olan vatandaşın ayağına giden sosyal devlet olgusunu yerine getiriyoruz. Proje sonunda 26 milyon hanenin tamamına gireceğiz" dedi.