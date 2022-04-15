Bakan Yanık, Almanya'da huzurevi açılışı yaptı - Son Dakika
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Bakan Yanık, Almanya'da huzurevi açılışı yaptı

15.04.2022 03:18

Bakan Yanık, aile ataşeliklerinin yaygınlaştırılması ve çeşitli alanlarda yürütülecek çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek için geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de, önce Osmanlı döneminde satın alınan arsa üzerine inşa edilen Şehitlik Camisi'ni ziyaret etti.

Bakan Yanık, aile ataşeliklerinin yaygınlaştırılması ve çeşitli alanlarda yürütülecek çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek için geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de, önce Osmanlı döneminde satın alınan arsa üzerine inşa edilen Şehitlik Camisi'ni ziyaret etti.

Yanık, daha sonra Türk iş kadını Serpil Safiye Ergün ve Alman iş ortağı tarafından kurulan Dosteli Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Berlin'in Neukölln ilçesinde beşinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılıştan sonra, Türk iş insanlarının hasta ve yaşlı bakımına ilişkin, "acil hemşire ihtiyacı" gibi sorunlarını dinleyen Bakan Yanık, bu sorunların giderilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Bakan Yanık'ın açılışını gerçekleştirdiği ev tipi huzurevinde 12 Türkiye kökenli yaşlıya hizmet verilecek. 2008'de kurulan Dosteli Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri, Berlin'de 130 çalışanla 5 şubede Türkiye kökenli yaşlılara hizmet veriyor.

Huzurevinin açılışına Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan ve Berlin Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD Berlin) Başkanı Fikret Doğan da katıldı.

Bakan Yanık, açılışın ardından Türklerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme yapmak için Berlin Büyükelçiliğine geçti.

Bakan Yanık, Almanya'da huzurevi açılışı yaptı
Bakan Yanık, Almanya'da huzurevi açılışı yaptı
Bakan Yanık, Almanya'da huzurevi açılışı yaptı

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Osmanlı, Almanya, Berlin, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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