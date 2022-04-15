Bakan Yanık Almanya'nın Köln kentinde iftara katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yanık Almanya'nın Köln kentinde iftara katıldı Açıklaması

15.04.2022 22:34
Bakan Yanık Almanya'nın Köln kentinde iftara katıldı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Almanya'nın Köln kentinde katıldığı iftarda, "Türkiye Cumhuriyeti olarak burada yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma aidiyetlerinin çoğalmasından, katkılarının çoğalmasından, desteklerinin çoğalmasından ancak ve sadece memnuniyet duyarız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Almanya'nın Köln kentinde katıldığı iftarda, "Türkiye Cumhuriyeti olarak burada yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma aidiyetlerinin çoğalmasından, katkılarının çoğalmasından, desteklerinin çoğalmasından ancak ve sadece memnuniyet duyarız." dedi.

Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Köln'de düzenlediği iftara katılan Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, "Almanya'da çok nitelikli ve güzel bir topluluk var. Bunu bu ziyaretimiz vesilesiyle çok yakından görme imkanı buldum ve bundan da fevkalade mutluyum." diye konuştu.

Almanya'da Türk toplumunun geçmişinin 60 yılı aştığını belirten Yanık, "60 yıldır Almanya'nın sanayisine, ekonomisine ve ticaretine dişiyle, tırnağıyla, teriyle, kanıyla emek veren, katkıda bulunan bir topluluk var karşımızda. Bu toplumun torunları var, evlatları var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak burada yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma aidiyetlerinin çoğalmasından, katkılarının çoğalmasından, desteklerinin çoğalmasından ancak ve sadece memnuniyet duyarız." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, Türkiye Cumhuriyeti olarak burada yaşayanları desteklemek ve güçlendirmekten başka hedeflerinin olmadığını vurgulayarak, "Bu anlamda üzerimize düşen her türlü çabayı, her türlü çalışmayı göstermeyi ve yerine getirmeyi bir sorumluluk sayıyoruz. Sizin yaşadığınız toplumun onurlu, etkili, güçlü birer ferdi olarak hayatınıza devam etmeniz, o varlığı sürdürmeniz bizim için son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Aile ataşelikleri programını ve çalışmalarını bu anlayışla planladıklarını anımsatan Yanık, şunları söyledi:

"Burada yaşayan toplumumuzun, burada yaşayan vatandaşlarımızın aile ve toplum ilişkilerinden kaynaklı meselelerinde nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl katkıda bulunabiliriz, kurumlarla ilişkiler temelinde, insan ilişkileri temelinde nasıl destek olabiliriz, bunları çalışacağız beraber. Düsseldorf'ta bir aile ataşeliğimizi kurduk, Münih, Köln, Stuttgart'ta bu çalışmaları devam ettireceğiz."

İftara AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Karaarslan, Essen Başkonsolosu Tolga Şimşir, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka, UID Genel başkanı Köksal Kuş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bakan Yanık Almanya'nın Köln kentinde iftara katıldı Açıklaması

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Türkiye Cumhuriyeti, Derya Yanık, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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