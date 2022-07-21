Bakan Yanık, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Yanık, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde incelemelerde bulundu

21.07.2022 16:18
Bakan Yanık, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde incelemelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde incelemelerde bulundu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı çalışma ziyareti sonrasında, beraberindeki heyetle Merdinli Köyü, Fuzuli Uluslararası Havalimanı ve Şuşa'yı gezen Bakan Yanık, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Fuzuli şehrine gelen Yanık, Ermeniler tarafından harap edilen tarihi Merdinli Mescidi'ni de yerinde inceledi. Bakan Yanık, işgal döneminde Ermenilerin hayvan barınağı olarak kullandığı ve tarihi dokusuna hasar verilen Mescidi gözleri dolarak gezdi.

Bakan Yanık'a gezisi sırasında eşlik eden Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova da tamamen yıkılan Fuzuli şehrini gezerken gözyaşlarını tutamadı.

Program kapsamında daha sonra Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na giden Yanık, burada yetkililerden bilgi aldı.

Yukarı Gövher Ağa Mescidi'ni ziyaret eden Yanık, Ermeni işgali döneminde yaşananların derin üzüntü verdiğini söyledi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin her zaman yan yana olduğunu ifade eden Bakan Yanık, gelecekte tüm dünyanın her alanda bugünden daha güçlü bir Azerbaycan göreceğine olan inancının tam olduğunu aktardı.

YORUMLAR
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı kabul etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı kabul etti Bakan Yanık, çalışma ziyareti amacıyla yarın Azerbaycan'a gidiyor Bakan Yanık, çalışma ziyareti amacıyla yarın Azerbaycan'a gidiyor
Kaynak: AA

Derya Yanık, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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