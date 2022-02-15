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Bakan Yanık: Bu ay 236 milyon TL SED ödemesi yaptık - Son Dakika

Bakan Yanık: Bu ay 236 milyon TL SED ödemesi yaptık

15.02.2022 11:49
Bakan Yanık: Bu ay 236 milyon TL SED ödemesi yaptık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon TL sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemesi yaptık" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon TL sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemesi yaptık" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın birçok sosyal hizmet sunduğunu, SED'in de çocukların desteklenmesine yönelik bir hizmet modeli olduğunu belirtti. Aile odaklı bir uygulama olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden uzakta büyümesinin önlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon TL SED ödemesi yaptık. SED, ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları amacıyla ödenmektedir. SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemeyi, aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle aile bireylerinin birbirinden kopmasını önleyerek, çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için hem maddi hem de manevi destek sunuyoruz. SED ödemesinden yararlanan çocuklarımız için birçok etkinlik düzenleyerek, maddi desteğin yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine de ortam sağlıyoruz" dedi.Bakan Yanık ayrıca, SED hizmetinden 144 bin çocuğun yararlandığını, geçen ay her bir çocuk için ödenen ortalama miktarın 1259 liradan 1611 liraya yükseltildiğini hatırlattı.


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Derya Yanık, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: Bu ay 236 milyon TL SED ödemesi yaptık - Son Dakika


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