Bakan Yanık: Bütün babalardan bizimle iş birliği yapmalarını bekliyoruz - Son Dakika
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Bakan Yanık: Bütün babalardan bizimle iş birliği yapmalarını bekliyoruz

19.06.2022 16:46
Bakan Yanık: Bütün babalardan bizimle iş birliği yapmalarını bekliyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlık olarak bütün babalardan ailelerimizin güçlenmesi, huzuru ve mutluluğu için bizimle iş birliği yapmalarını ve evlerini daha çok şenlendirmelerini bekliyoruz" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlık olarak bütün babalardan ailelerimizin güçlenmesi, huzuru ve mutluluğu için bizimle iş birliği yapmalarını ve evlerini daha çok şenlendirmelerini bekliyoruz" dedi.

Bakan Yanık, Babalar Günü nedeniyle Ankara'daki Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, bakanlığa bağlı birimlerde çalışan ve 81 ilden gelen babalarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yanık, ailelerin fikir ve gönül birliğiyle kurulduğunu belirterek, "Fakat bu birliği oluşturan iki kişidir ve bu birlik içinde insan tek başınaysa aile eksik demektir. Ailenin gücü, birbirine kenetlenmesine bağlıdır. Kenetlenmeyi sağlayan da aile üyelerinin karşılıklı iyi iletişim kurmasıdır. Bunun için de babaların daha çok evde, ailesiyle birlikte zaman geçirmesinin ne kadar önemli olduğunu, sadece gözlemlerimize dayalı olarak değil; araştırmalar, konunun uzmanlarının yaptığı çalışmalar neticesinde de görüyoruz. Çocukları görmek, duymak, dinlemek, yaptıklarını takdir etmek; gelişim sürecinde çok belirleyici davranışlardır" dedi.

'81 BİN VATANDAŞIMIZA AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERDİK'

Bakanlık olarak 2013 yılından beri aile eğitim programlarının devam ettiğini ifade eden Yanık, "Eğitimlerimizde aile üyelerinin birbirinden uzaklaşmasını önlemeye ve yeniden birlik, beraberlikten keyif almaya yönelik mesajlar ağırlık kazanıyor. Bununla birlikte aile üyelerinin sorun çözme kapasitelerinin artırılması, kaynakların etkin kullanımının öğrenilmesi gibi başlıklar altında ailelerin mutlu yaşama becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. 2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız eğitimlerimizden yararlanmıştır. Ülke çapında devam eden eğitimlerimiz tüm İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Hizmet Merkezlerimizde ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca aile içi sorunların çözümü için danışmanlık hizmetlerimize de devam ediyoruz. Eşler arası ilişki, ebeveyn-çocuk ilişkisi, bireysel terapi gibi alanlarda ücretsiz hizmet veriyoruz. 2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 81 bin vatandaşımıza aile danışmanlığı hizmeti çerçevesinde ulaşmış durumdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bütün babalardan ailelerimizin güçlenmesi, huzuru ve mutluluğu için bizimle iş birliği yapmalarını ve evlerini daha çok şenlendirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

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Çocuğunu okul kapısında bekleyen baba: 'Bugün de babalar günü inşallah bize güzel bir hediye verecekler' Çocuğunu okul kapısında bekleyen baba: 'Bugün de babalar günü inşallah bize güzel bir hediye verecekler' Bakan Yanık: 'Biz ailelerimizin mutluluğu için babalık eğitimlerini önemsiyoruz' Bakan Yanık: 'Biz ailelerimizin mutluluğu için babalık eğitimlerini önemsiyoruz'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: Bütün babalardan bizimle iş birliği yapmalarını bekliyoruz - Son Dakika

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