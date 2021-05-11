Bakan Yanık, engellilik alanında çalışan STK'larla buluştu - Son Dakika

Bakan Yanık, engellilik alanında çalışan STK'larla buluştu

11.05.2021 12:33
Bakan Yanık, engellilik alanında çalışan STK'larla buluştu, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aşılması gereken öncelikli engelin, bireysel ve toplumsal önyargılar olduğunun altını çizerek, "Bunun için, birbirini tamamlayıcı nitelikteki çalışmalarla, toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak köklü ve kapsamlı bir değişim sürecini gerçekleştiriyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aşılması gereken öncelikli engelin, bireysel ve toplumsal önyargılar olduğunun altını çizerek, "Bunun için, birbirini tamamlayıcı nitelikteki çalışmalarla, toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak köklü ve kapsamlı bir değişim sürecini gerçekleştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımız ise, yaptıkları çalışmalar ve başarılarıyla bu süreci daha da hızlandırıyor. Hep beraber önyargılara karşı mücadele ederek Engelsiz Türkiye'yi inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.

Bakan Yanık, Engelliler Haftası dolayısıyla önce çeşitli alanlarda başarılara imza atmış engelli vatandaşlarla, ardından engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.

Çeşitli alanlarda başarılar elde etmiş engellilerle yaptığı toplantıda konuşan Bakan Yanık, AK Parti hükümetleri olarak 2002'den bu yana engellilere hizmet noktasında yapılan çalışmalarda temel hareket noktasının engelli vatandaşların toplumsal hayatın tamamına tam bir katılım sağlamaları olduğunu söyledi. Bu alanda yapılan çalışmaların sonucu olarak engelli vatandaşlar arasında çok başarılı sporcuların, müzisyenlerin, sanatkarların çıkmasının önemli olduğunu belirten Yanık, "Bu başarıları çoğaltmamız gerektiğine inanıyoruz. Her biri ülkemizin medar-ı iftiharı olan kardeşlerimizle buluşmak bu anlamda heyecan verici. Kuşkusuz bu başarıların tesadüf olmadığının da farkındayım. Edinilen her başarının arkasında çok ciddi emek vardır. Biz bu başarıların herkes tarafından görülmesini ve engelli vatandaşların yaşadığı çevrelerde örneklik teşkil ederek yetenekli diğer kardeşlerimizin de kendi potansiyellerini meydana çıkarmalarını ve başarı hikayesine dönüştürmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK İNŞALLAH YENİ BAŞARI HİKAYELERİNİ HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ"

Aşılması gereken öncelikli engelin, bireysel ve toplumsal önyargılar olduğunun altını çizen Bakan Yanık, "Bunun için, birbirini tamamlayıcı nitelikteki çalışmalarla, toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak köklü ve kapsamlı bir değişim sürecini gerçekleştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımız ise, yaptıkları çalışmalar ve başarılarıyla bu süreci daha da hızlandırıyor. Hep beraber önyargılara karşı mücadele ederek Engelsiz Türkiye'yi inşa edeceğimize inanıyorum. Türkiye olarak inşallah yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız" şeklinde konuştu.

"ADALET VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK TEKNOLOJİK UYGULAMALARA HIZ VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Erişilebilirlik Yılı' ilan edilmesinin, bu değişim ve dönüşüm sürecinin en anlamlı ifadelerinden biri olduğuna dikkat çeken Yanık, "Sosyal hayata katılımı artırma konusundaki hedefimiz doğrultusunda inşallah çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. Ayrıca adalet ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıracak teknolojik uygulamalara hız vereceğiz. Engellilerimizin siyasal hayata katılımlarını güçlendirmek de önümüze koyduğumuz hedefler arasında" ifadelerini kullandı.

KORUMALI İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN HER ENGELLİ İÇİN İŞVERENLERE AYLIK 914,41 TL ÜCRET TEŞVİKİ VERİLİYOR

Bakan Yanık, STK'ların temsilcileriyle yaptığı toplantıda ise engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetleri yaygınlaştırarak geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Yanık, "Şubat ayında yaptığımız düzenleme ile engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Rapor Formu yeniden düzenleyerek kullanım amacı kısmını çıkarttık. Bundan sonra engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda ilgili kurumlar tarafından görülebilecek" ifadelerini kaydetti.

"41 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZIN AKTİF İŞ GÜCÜ PROGRAMLARINDAN YARARLANMALARINI SAĞLADIK"

Engelli vatandaşların istihdama katılımlarını önemsediklerinin altını çizen Bakan Yanık, "Mesleki niteliklerini arttırmak için 2012 yılından bu yana 41 bin engelli vatandaşımızın aktif iş gücü programlarından yararlanmalarını sağladık. İşgücü piyasasına girmekte zorlanan zihinsel engellilerimizin, 'Korumalı İşyerlerinde' istihdamları için Bakanlığımızca korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için işverenlere 2021 yılında aylık 914,41 Türk Lirası ücret teşviki veriliyor. Korumalı İşyerlerinin sayısının artırılması amacıyla, korumalı işyeri statüsü almış işyerlerine yönelik teşvikleri genişleteceğiz" açıklamasında bulundu.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Bakan Yanık, engellilik alanında çalışan STK'larla buluştu
Bakan Yanık, engellilik alanında çalışan STK'larla buluştu
Bakan Yanık, engellilik alanında çalışan STK'larla buluştu
Bakan Yanık, engellilik alanında çalışan STK'larla buluştu
Bakan Yanık, engellilik alanında çalışan STK'larla buluştu
Bakan Yanık, engellilik alanında çalışan STK'larla buluştu

Sivil Toplum Kuruluşları, geri dönüşüm, Türkiye, Engelli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Yanık, engellilik alanında çalışan STK'larla buluştu - Son Dakika


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