Bakan Yanık: "Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız"

03.05.2022 17:52
Bakan Yanık: "Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Maltepe'de ve Üsküdar'da bulunan huzurevlerini ziyaret ederek huzurevi sakini yaşlı vatandaşlar ile bayramlaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Maltepe'de ve Üsküdar'da bulunan huzurevlerini ziyaret ederek huzurevi sakini yaşlı vatandaşlar ile bayramlaştı. Bakan Yanık, "Çocukluktan, gençlikten yaşlılığa kadar bütün vatandaşlarımıza hak temelli ve eşit hizmet sunmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımıza ihtiyaç duydukları tüm sosyal imkanları temin ederek kuruluşlarımızda hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Maltepe'de ve Üsküdar'da bulunan iki huzurevini ziyaret ederek yaşlı vatandaşlar ile bayramlaştı. Huzurevi sakinleri ile bayramlaşan Bakan Derya Yanık, yaşlı vatandaş ile muhabbet de etti. Maltepe'deki huzurevinin sakini olan Türkan Aras isimli vatandaş, kendisinin kaleme aldığı 'şefkat' temalı şiiri Bakan Yanık ve diğer huzurevi sakinlerinin karşısında seslendirdi.

"ÇOCUKLUKTAN, GENÇLİKTEN YAŞLILIĞA KADAR BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZA HAK TEMELLİ VE EŞİT HİZMET SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Maltepe'deki huzurevinde kısa bir konuşma yapan Bakan Derya Yanık, "Bizim bakanlık olarak yaptığımız hizmetler ve muhataplarımız, 84 milyon vatandaşımızın tamamı. Çocukluktan, gençlikten yaşlılığa kadar bütün vatandaşlarımıza hak temelli ve eşit hizmet sunmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımıza ihtiyaç duydukları tüm sosyal imkanları temin ederek kuruluşlarımızda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle eğer özel bir tercihleri yoksa, herhangi bir yerde özel olarak kalmak tercihinde değilse, kapasite itibariyle bütün talepleri, bütün vatandaşlarımızın taleplerini karşılayabilecek durumdayız şu anda. Bakanlığımızın hizmet modelleri içerisinde, özellikle büyüklerimizle alakalı aktif yaşlanmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte ömür süresinin de uzamasıyla beraber önümüzdeki süreci, büyüklerimizin verimli ve aktif bir biçimde geçirebilmeleri için elimizden geleni, bu anlamda hizmet modelleri içerisinde hayata geçiriyoruz. Onların olabilecek en güzel bir biçimde ağırlanması bizim temel sorumluluğumuz ve temel motivasyon sebebimiz. O sebeple sizlerle bulduğumuz her fırsatta bir araya gelmek ve bu çalışmaları yerinde görmek, birlikte değerlendirmek, sizlerin yorumlarıyla yapıp ettiklerimizin değerlendirmesini yapmak o anlamda önemli" dedi.

"BÜYÜKLERİMİZİN HAYIR DUALARI BİZİM BİR ANLAMDA MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ"

Üsküdar Çamlıca'daki huzurevi ziyaretinde Bakan Derya Yanık'a AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da eşlik etti. Bakan Derya Yanık burada yaptığı konuşmasında, "Bizim Bakanlık olarak kuruluşlarımızda, hizmet verdiğimiz alanlarda sakinlerimizle buluşmak ayrıca önemli. Sizlerin memnuniyeti ya da şikayeti bizim hizmetlerimizin bir anlamda karnesi. O bakımdan bulduğumuz her fırsatta muhakkak kuruluşlarımızı ziyaret ediyor ve sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Özellikle büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız" dedi.

(Cem Güney Kılıç - Halit Arslan/İHA)

Bakan Yanık: Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız
Bakan Yanık: Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız
Bakan Yanık: Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız
Bakan Yanık: Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız
Bakan Yanık: Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız
Bakan Yanık: Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız
Bakan Yanık: Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız
Bakan Yanık: Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız
Bakan Yanık: Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız
Bakan Yanık: Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız
Bakan Yanık: Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız
Bakan Yanık: Büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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