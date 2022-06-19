"İnsan hayata güvenmeyi babadan öğrenir, babasından öğrenir. Hatta kendimize güvenmeyi de babamızdan öğreniriz"

"İnsanın babasıyla ilişkisi tasvir edilirken, 'arkasında dağ gibi babası var' denilir. Dağlar nasıl dünyanın dengesini sağlıyorsa babalar da insanın sapasağlam ayakta kalması için vazgeçilmezdir, ailenin dengesini sağlayan en önemli kuvvettir"

Kaynak: AA

Babalar Günü, Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Yanık: 'Dağlar nasıl dünyanın dengesini sağlıyorsa babalar da insanın sapasağlam ayakta kalması için vazgeçilmezdir' - Son Dakika

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