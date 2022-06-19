Bakan Yanık: "Dağlar nasıl dünyanın dengesini sağlıyorsa babalar da insanın sapasağlam ayakta kalması için vazgeçilmezdir" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "Dağlar nasıl dünyanın dengesini sağlıyorsa babalar da insanın sapasağlam ayakta kalması için vazgeçilmezdir"

19.06.2022 15:33

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkça düzenlenen Babalar Günü programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkça düzenlenen Babalar Günü programına katıldı. (1)

"İnsanın babasıyla ilişkisi tasvir edilirken, 'arkasında dağ gibi babası var' denilir. Dağlar nasıl dünyanın dengesini sağlıyorsa babalar da insanın sapasağlam ayakta kalması için vazgeçilmezdir, ailenin dengesini sağlayan en önemli kuvvettir"

"İnsan hayata güvenmeyi babadan öğrenir, babasından öğrenir. Hatta kendimize güvenmeyi de babamızdan öğreniriz"

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Kaynak: AA

Babalar Günü, Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: 'Dağlar nasıl dünyanın dengesini sağlıyorsa babalar da insanın sapasağlam ayakta kalması için vazgeçilmezdir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yanık: "Dağlar nasıl dünyanın dengesini sağlıyorsa babalar da insanın sapasağlam ayakta kalması için vazgeçilmezdir" - Son Dakika
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