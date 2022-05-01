Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması

01.05.2022 22:03

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, Arnavutköy Yassıören bölgesinde yaklaşık 150 dönüm üzerine kurulacak gerçek bir sosyal hizmet şehri olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, Arnavutköy Yassıören bölgesinde yaklaşık 150 dönüm üzerine kurulacak gerçek bir sosyal hizmet şehri olacak. Bu proje, Sayın Cumhurbaşkanımızın adım adım her noktasını takip ettiği ve fikrinin de kendisine ait olduğu bir proje." dedi.

Darülaceze'de iftar programına katılan Bakan Yanık, konuşmasında, "Bugün Darülazece'mizde ramazanı birlikte bitirmek, bayramı beraber karşılamak istedim. O yüzden bu iftarı sizlerle birlikte yapmak benim için ayrıca çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Darülaceze'nin 127 yıldır aralıksız, kesintiye uğramadan vatandaşlarına hizmet verdiğini, bu topraklarda vakıf medeniyetinin çok örneklerinin görüldüğünü, Darülaceze'nin de bu örneklerden, en özellerinden birisi olduğunu söyledi.

Sosyal hizmet şehri 150 dönüm üzerine kurulacak

Osmanlı milletlerinden kim varsa bu çatının altında hizmet bulduğunu ve aynı hizmet mantığıyla, felsefesiyle, inancıyla ayakta tutarak geleceğe taşımayı gayret gösterdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gönüllükle ayakta duran bir kurum. Önümüzdeki günlerde Darülacezemizi daha büyük bir kimliğe, bir adım ileriye taşıyarak başka bir hizmet halkasına dönüştürme çabamız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır, kendisinin bizzat yakından takip ederek, talimatlandırdığı bir büyük projeyi Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde hep birlikte hayata geçirmek üzere ilk adımını atmış olacağız, temel atma törenini yapacağız. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, Arnavutköy Yassıören bölgesinde yaklaşık 150 dönüm üzerine kurulacak gerçek bir sosyal hizmet şehri olacak. Bu proje, Sayın Cumhurbaşkanımızın adım adım her noktasını takip ettiği ve fikrinin de kendisine ait olduğu bir proje. Dolayısıyla Darülaceze'nin geçmişten bugüne taşıdığı bu önemi, inşallah bir sosyal hizmet şehrine dönüştürerek geleceğe bir iyilik mirası bırakacağız. Bizim toplumumuzun, bizim kültürümüzün, bizim inancımızın tarihin her döneminde bir iyilik mirası bırakma geleneği vardır. Bizim vakıf medeniyetimiz işte tam da aslında iyilik mirası bırakma medeniyetidir."

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de herkesin bayramını kutlayarak, "Bu mübarek ramazanın son arife gününü hep beraber bakanımızın iştirakiyle bir arada iftar yapmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz." dedi.

Bakan Yanık ile milletvekilleri, Darülaceze sakinlerine hediyeler verdi. Bakan Yanık, salondaki tüm masaları dolaşarak sohbet etti.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Revza Kavakçı Kan ile Darülaceze sakinleri, gönüllüleri ve personeli katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması

YORUMLAR
500
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'ekonomik müdafaa' vurgusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'ekonomik müdafaa' vurgusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da vatandaşlarla iftar yaptı Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aksaray'da vatandaşlarla iftar yaptı Açıklaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
23:16 Domenec Torrent'ten dikkat çeken Fatih Terim göndermesi!
22:54 Ticari aracın çarptığı otomobil devrildi! Kaza anı araç kamerasına kaydedildi
22:36 Süper Lig'de tarihi skorlu maç! Çaykur Rizespor, geriden geldiği maçta Göztepe'ye tam 7 gol attı
22:34 Aslan'ın galibiyet serisi sona erdi! Galatasaray, Sivasspor engelini geçemeyerek 13. sıraya düştü
22:23 Sivasspor'un Yiğidosu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca hatırlayacak
22:20 Anket sonuçları ortaya koydu! Erdoğan'ın en çok oyu beklediği muhalefet partisi Saadet oldu!
22:18 Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini silahla yaralayan adam intihar etti
22:01 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı olarak yorumlanan sözlerine açıklık getirdi: Adaylık açıklaması değil, manifesto
21:59 Teknik Direktör Cihat Arslan'dan, Alanya maçı sonrası olay sözler: 2 bin 500 liraya sevindik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 23:26:44. #1.12#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar yaptı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement