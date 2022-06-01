Bakan Yanık: Dijital bağımlılık, madde bağımlılığı kadar yıkıcı etkisi olabilen risk

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dijital bağımlılık, madde bağımlılığı kadar çocuk ve gençler üzerinde yıkıcı etkisi olabilen bir risk. Ciddi anlamda, bugünden sonra dijital bağımlılığı da gündemimize alıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı. Bakan Yanık, çocuk, kadın ve aile başlıkları konusunda dijital mecraların önemli olduğunu söyledi. Dijital mecrayı hem tehdit hem de fırsatlar başlıklarında değerlendirdiklerini kaydeden Yanık, "Dijital mecralar, bugün geldiğimiz noktada önemli bir fırsat. Her fırsat başlığının bir de tehdit ve risk tarafı vardır. Bir vaka olarak dijital mecraların kullanımını hem tehditler hem de fırsatlar tarafından değerlendiriyoruz. Bu fırsatlara biz kendi bakanlığımız ölçeğinde baktığımızda, bu fırsatları hedef kitlemizin hizmetine sunuyoruz. Öbür taraftan da hedef kitleyi; çocuklar, kadınlar ve aile değerleri olmak üzere bu tehditlerden korumak, temelde yaklaşımımız bu" dedi.

Bakan Yanık, medyanın, dijital medyanın ve dijital ağların varlığını inkar etmek gibi bir lüksün olmadığına dikkat çekerek, eğitim ve çalışmaları da bu çerçevede yaptıklarını anlattı. Yanık, "Bir realite olarak hayatımızın tam ortasında duruyor. Dolayısıyla bu realiteyi toplumun faydasına 'Nasıl kullanırız, nasıl tehlikesiz tutarız' bunun çalışmasını yapmalıyız" diye konuştu.

'İNTERNET KULLANICI SAYISI SON DERECE HIZLI ARTIYOR'

Dijital platformların Türkiye'deki kullanımı noktasındaki istatistikleri paylaşan Bakan Yanık, "Tüm dünyada internet kullanıcı sayısı son derece hızlı artıyor. Ülkemizde de hatta dünya ortalamasının üzerinde hızla devam ediyor. Kadınlar ölçeğinde baktığımızda, 2004 yılında kadınların internet kullanımı yüzde 12,1'ken 2021 itibarıyla yüzde 77,5'e yükselmiş. Bu oran erkeklerde ise 2004 yılında yüzde 25,7 iken 2021 yılında yüzde 87,7'ye yükselmiş. Sosyal ağ kullanımı, daha çok genç kitle arasında yaygın. Genç kitlenin yüzde 29,1'inin günlük 2- 4 saat arasını sosyal ağlarda geçirdiğini varsaydığımızda aslında karşımızdaki meseleyi ne kadar ciddiye almamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

'EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK'

Bakanlığın çocuklara yönelik çalışmalarını da aktaran Bakan Derya Yanık, şunları kaydetti:

"Eğitim ve farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Çocuklarımızın dijital risklerden korunması amacıyla özellikle bakanlığımıza bağlı özel kreş ve bakım evlerinde çalışanlara, 'bilişim teknolojileri' ve 'internetin bilinçli kullanımı' başlıklı eğitimler düzenledik ve devam ediyor. 2020'den bugüne toplam 17 bin 362 kişiye bu eğitimi sağlamışız. Aile, medya, çocuk alanında da eğitimlerimiz devam ediyor. Çocuk hizmetleri kapsamında yaptığımız, 'Çocuk Dostu Söyleşiler' çalışmasını başlattık. Çocuk Dostu Söyleşileri'nde, gençlik yayıncılığı ile dijital bağımlıkla mücadele var. Dijital bağımlılık, madde bağımlılığı kadar çocuk ve gençler üzerinde yıkıcı etkisi olabilen bir risk. Ciddi anlamda bugünden sonra dijital bağımlılığı da gündemimize alıyoruz ve çalışma başlatıyoruz." (DHA)