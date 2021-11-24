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Son dakika haber | Bakan Yanık'tan kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Yanık'tan kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık mesajı Açıklaması

24.11.2021 11:21
Son dakika haber | Bakan Yanık'tan kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık mesajı Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dün kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dün kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Yanık, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici mekanizmaları daha etkin hale getirmek için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini belirtti.

Güvenlikten adalete, sosyal hizmetlerden sağlığa kadar tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutlarıyla sürecin içinde yer almasının hayati önem taşıdığının altını çizen Yanık, "Bu alanda yasal altyapıyı güçlendirirken, uyguladığımız eylem planları, eğitim programları ve seminerlerle kadına yönelik şiddetle mücadeleyi çok yönlü ve disiplinler arası bir yaklaşımla sürdürüyoruz. Dün kadına yönelik şiddetle ve kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

En yaygın insan hakları ihlallerinden biri olan kadına yönelik şiddetin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veren ve ülkelerin öncelikli olarak çözmesi gereken önemli bir toplumsal sorun olduğuna dikkati çeken Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadeleye hassasiyetle eğilmek gerektiğini bildirdi.

"Mücadelede, üzerimize düşen görevi yapmakta kararlıyız"

Derya Yanık, kadına karşı şiddetin önlenmesine, şiddet mağdurlarının korunmasına ve güçlendirilmesine, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede, toplumsal bir mutabakat ve uygulama birliği sağlamak için gereken öncelikli politikaları belirledikleri 3 ulusal eylem planını başarıyla uyguladıklarını ifade eden Yanık, şimdi de yeni eylem planıyla mücadeleyi daha da güçlendirdiklerini aktardı.

Bakan Yanık, 2021-2025 yıllarını kapsayan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı da 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Eylem planımızı, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, medya mensuplarının, uluslararası kuruluş temsilcilerinin ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hazırladık. Toplam 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırdığımız eylem planımız ile kadına yönelik şiddetle mücadelede, üzerimize düşen görevi yapmak konusunda kararlıyız."

Yanık, 23 Haziran 2021'de, 81 İl Müdürlüğüne gönderdikleri "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu genelgeyle şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun ve iş birliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

"Şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik uygulamaların etkinliğini arttıracağız"

Şiddet uygulayan ve yüksek can güvenliği riski olan şiddet mağdurlarının birlikte takip edildiği elektronik kelepçe uygulamasını 81 ilde yaygınlaştırdıklarını ifade eden Yanık, elektronik kelepçe kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin, 4 Eylül 2021'de yürürlüğe konulduğunu hatırlattı. Yanık, yönetmelikle, şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik uygulamaların etkinliğini arttıracaklarını dile getirdi.

"İki milyondan fazla kişiye eğitim ve seminer verdik"

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için 2007'den itibaren eğitimlere devam ettiklerini belirten Yanık, "Bir milyon 354 bin er ve erbaşa, 338 bin kolluk, 159 bin sağlık ve 106 bin din görevlimiz ile 75 bin diğer kamu görevlileri olmak üzere 2 milyondan fazla kişiye eğitim ve seminerler verdik." bilgisini aktardı.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin (ŞÖNİM) herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde tedbirlerini alarak çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ettiklerini kaydeden Yanık, "ŞÖNİM'lerimiz 81 ilimizde hizmet veriyor. ŞÖNİM'lerde, kuruldukları günden bugüne kadar yaklaşık 831 bin kadın, 68 bin erkek ve yaklaşık 107 bin çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişiye hizmet verdik." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bu yıl ekim ayı itibarıyla 112'si bakanlığa bağlı olmak üzere ülke genelinde hizmet veren 149 kadın konukevinde, 3 bin 624 kapasite ile hizmet sunmaya devam ettiklerini aktardı.

Yanık, 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlar için de yeni bir hizmet modelini hayata geçirdiklerini, Türkiye'de ilk defa Ankara ve İstanbul'da, bu kadınlara yönelik hizmet birimleri oluşturduklarını ifade etti.

Bakanlığa bağlı 374 Sosyal Hizmet Merkezinde (SHM) oluşturdukları anlatan Yanık, Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları sayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki koruyucu ve önleyici hizmetlerin daha etkin ve ulaşılabilir hale geldiğine dikkati çekti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurum ve kuruşlar arası iş birliğini artırmanın en temel yollarından birinin veri entegrasyon çalışmaları olduğuna işaret eden Yanık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile veri paylaşımının sağlanmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Bakan Yanık, "ŞÖNİM'lerimizin kullandığı Aile Bilgi Sistemimize, mahkemeler tarafından alınan tedbir kararları ile kolluk birimlerinde doldurulan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formları' anında ulaşmaktadır. Anlık veri akışıyla, hizmet sürecini ivedilikle başlatıp, mağdurlarımıza yönelik destek ve yönlendirme hizmetlerimizi daha hızlı ve etkin verebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kadın hizmet birimlerince sunulan hizmetlerin niteliğini arttıracak Risk Analiz ve Yönetim Modülünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara başladıklarını da aktaran Yanık, "18 ilde pilot uygulamasını başlattığımız modülü, 81 ilde yaygınlaştırdık. Risk Analiz Ölçeği ile tespit edilen risk düzeyine göre, vakaya özel risk yönetimi planı geliştirerek, şiddet mağduruna yönelik sosyal hizmetlerimizi 'doğru tespit', 'nitelikli hizmet', 'etkin müdahale' zinciriyle güçlendirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Son dakika haber | Bakan Yanık'tan kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık mesajı Açıklaması

Togo Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Derya Yanık, Kamu, Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Yanık'tan kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Yanık'tan kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık mesajı Açıklaması - Son Dakika
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