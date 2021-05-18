Bakan Yanık: Dünya susabilir ama Türkiye susmayacak - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizi, ailelerini, çocuklarını yalnız bırakmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünya susabilir ama Türkiye susmayacak, susamaz, kayıtsız kalması mümkün değil" dedi.

Bakan Derya Yanık, Aile Haftası dolayısıyla çevrimiçi olarak düzenlenen 'Pandemi Döneminin Aile Yaşamına Etkisi ve Aile İçi İlişkiler' programına katıldı. Bakan Yanık, işgalde pandemiyi yaşayan Filistinlilerin karşılaştıkları zorlukların ikiye katlandığını söyledi. Yanık, "Ramazan'ın son günlerinden bu zamana yaşanan gelişmelerle bir kez daha vicdanlarımız yara aldı. Çocuk, kadın, sivil, masum insanların ölümleri, bombalanan binalar, yıkılan, yakılan mabet görüntüleri tüm İslam alemini derinden sarstı. Filistin ve Kudüs bizim hem dini olarak hem medeniyet mirasımız açısından kayıtsız kalmamızın imkansız olduğu bir coğrafya. Yaşananlar karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizi, ailelerini, çocuklarını yalnız bırakmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünya susabilir ama Türkiye susmayacak, susamaz, kayıtsız kalması mümkün değil" dedi.

'SALGIN BAZI BİREY VE GRUPLARLA İLGİLİ BÜYÜK BİR RİSK'Bakan Yanık, Covid-19 sebebiyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısının 3 milyonu bulduğunu belirterek, "Covid-19'un Türkiye'de görüldükten sonra Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi tarafından yapılan bir anket, genel itibariyle bireylerde oluşan kaygının boyutlarıyla ilgili dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. İnsanların yüzde 65'i huzursuzluğunun arttığını, yüzde 42'si gündelik işlerini yapamaz hale geldiğini, yüzde 41'i sürekli virüs kapma korkusu yaşadığını, yüzde 31'i ise hayatı üzerinde kontrol duygusunu kaybettiğini söylüyordu. Salgın herkesi tehdit etmektedir ancak bazı birey ve gruplarla ilgili daha büyük bir risk haline geldiği yadsınamaz. Salgının normal hayat koşullarında zaten dezavantajlı durumdaki birey ve gruplar için koşulları biraz daha olumsuz hale getirdiği bir gerçek. Özellikle engelli, kadın ve yaşlıların gerek beden gerekse ruh sağlığı açısından böyle bir realite söz konusu. Dezavantajlı gruplar, salgın sürecinin tabir caizse fay hatları içerisinde kalıyor" diye konuştu.'6,4 MİLYON HANEYE NAKDİ ÖDEME YAPTIK'

Bakanlık olarak; sorumlu oldukları dezavantajlı ve kırılgan gruplara yönelik çalışma planlarını, bu sürecin dinamiklerine ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde yerine getirdiklerini söyleyen Yanık, "Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerimizi, nitelik ve nicelik olarak azami seviyeye getirmek üzere imkanlarımızı zorladık. Devreye koyduğumuz Salgın Destek Programımızla yardım ve koruma ağımızı güçlendirdik. 3 fazdan oluşan 'Sosyal Destek Programı'mızla yaklaşık 6,4 milyon haneye biner lira nakdi ödeme yaptık. Daha sonra Tam Kapanma Sosyal Yardım Programımız ile de yakın zamanda 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibi haneye 1100'er liralık sosyal yardımı ulaştırdık. Birçok düzenli yardım programımızdaki aylık ödeme tutarları, pandemi dolayısıyla artırıldı" ifadesini kullandı.