Bakan Yanık: Dünyada etkili lider ülke olacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yanık: Dünyada etkili lider ülke olacağız

24.04.2022 22:19
Bakan Yanık: Dünyada etkili lider ülke olacağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Biz bugün ülkemizin geleceğini kurmak, selametini, sulhunu koruyabilmek için bölgesinde güçlü, dünyada güçlü, dünyada etkili, lider ülke olacağız" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Biz bugün ülkemizin geleceğini kurmak, selametini, sulhunu koruyabilmek için bölgesinde güçlü, dünyada güçlü, dünyada etkili, lider ülke olacağız" dedi.

Bakan Yanık, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Burada hemşerilerine seslenen Yanık, Kadirli ve Çukurova'nın Türkiye'nin en özel bölgelerinden birisi olduğunu, yılda 3 ürün alınan tek bölgenin Çukurova olduğunu hatırlattı.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNE GİRECEĞİZ'

Çukurova'nın iyi eğitim almış, vatansever, her işte son derece başarılı bir insan kaynağı olduğunu ifade eden Bakan Yanık, "İçinde yaşadığımız coğrafyanın her zamankinden daha çok bize, bizim çabamıza ihtiyacı olduğu tartışmasız. Tarihin belli dönemleri vardır ve tarihin o belli dönemlerinde bir takım insanlar çıkar, o akışı olması gereken noktaya taşır. Biz bugün ülkemizin geleceğini kurmak, selametini, sulhunu koruyabilmek için bölgesinde güçlü, dünyada güçlü, dünyada etkili lider ülke olacağız. İnşallah önümüzdeki kısa süre içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinin içerisine girebilmesi için elinden geleni yapmakla yükümlü insanlarız" ifadelerini kaydetti.


YORUMLAR
500
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi Ormancılar yangınlarla mücadeleye Antalya'da hazırlanıyor Ormancılar yangınlarla mücadeleye Antalya'da hazırlanıyor

Togo Cumhuriyeti, Derya Yanık, Çukurova, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: Dünyada etkili lider ülke olacağız - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Bakan Dönmez'in "O gün elektriği kesilmedi" iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap: Yalansa istifa edecek misin?
22:05 Bodrum'da havalar ısındı, sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu
22:04 Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk fotoğraflar paylaşıldı! İki detay dikkatlerden kaçmadı
22:03 Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç iddia: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
22:02 Taraftar sahada görünce kıyameti kopardı! Cüneyt Çakır'ı duygulandıran anlar!
21:12 Liverpool engel tanımıyor! Yenilmezlik serisi 14 maça yükseldi
21:10 Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
20:47 Ekrem İmamoğlu "Lale Bayramı" etkinliğinde konuştu: İnsanlar mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın
20:31 6'lı masa 3. kez bir araya geldi! Gözler görüşmeden çıkacak sonuçta
20:29 İzmir'de ilk gol geldi! Genç yıldız soluyla müthiş bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 22:31:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yanık: Dünyada etkili lider ülke olacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement