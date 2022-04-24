Yanık: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisine girebilmesi için elinden geleni yapmakla yükümlüyüz" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirlili hemşehrileri ile Ankara'da iftarda buluştu.

Ankara Gölbaşı'nda bulunan Sayıştay Gölbaşı Sosyal Tesisleri'nde Bakan Yanık, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği iftar yemeği için hemşehrileri ile bir araya geldi. İftar programında Bakan Yanık'ın yanı sıra, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Demirel, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ankara'da yaşayan ve Kadirli'den gelen hemşehriler buluştu.

Programda hemşehrileri ile buluştuğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Yanık, Kadirli ve Çukurova'nın Türkiye'nin en özel bölgelerinden birisi olduğunu vurguladı. Bölgenin, yerli vatandaşların çabalarına ihtiyacı olduğunun altını çizen Yanık, şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin belli dönemleri vardır ve tarihin o belli dönemlerinde birtakım insanlar çıkar ve o akışı olması gereken noktaya taşır. Biz bugün ülkemizin geleceğini kurmak için selametini, sulhunu koruyabilmek için bölgesinde güçlü, dünyada güçlü, dünyada etkili lider ülke ve inşallah önümüzdeki kısa süre içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinin içerisine girebilmesi için elinden geleni yapmakla yükümlü insanlarız."

(Oğuzhan Halil Özbek - Musa Erdoğan/İHA)