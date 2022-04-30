BAKAN YANIK: ELİMİZDEN GELENİ SONUNA KADAR MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ - Son Dakika
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BAKAN YANIK: ELİMİZDEN GELENİ SONUNA KADAR MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ

30.04.2022 21:35

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret için geldiği Osmaniye'de belediye ve valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret için geldiği Osmaniye'de belediye ve valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar yemeği öncesi konuşan Bakan Yanık, Türkiye'nin medeni demokrasiler arasında yerini almak için çok bedel ödediğini belirterek, 'Merhum Başbakan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın yaşadığı acı tecrübeleri bu toplum artık yaşamasın diye kendini öne atan bir lider var. Bizler, 17-25 Aralık operasyonunu, MİT TIR'ları krizini, gezi olaylarını, AK Parti kapatma davasını ve 15 Temmuz'u unutmadık. Bunların üstünü örtmeye çalışan lobilerin varlığını daima hatırlamalıyız" diye konuştu.

Bakanlık olarak ülke refahı adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Yanık, sosyal yardımlar bağlamında Osmaniye'de 2003-2022 yılları arasında yaklaşık 3 milyar TL kaynak aktarıldığını dile getirdi. AK Parti hükümetlerinin her türlü ihtiyaçta vatandaşının yanında olmaya devam ettiğini söyleyen Yanık, 'Bakanlığımızın hizmetleri, aile ve toplum hizmetleri, çocuk hizmetleri, kadının statüsünü güçlendirmeye yönelik hizmetler, engelli ve yaşlı hizmetleri, şehit yakınları ve gazi hizmetleri, sosyal yardımlar şeklinde devam ediyor" dedi.

BAKAN YANIK: ELİMİZDEN GELENİ SONUNA KADAR MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ
BAKAN YANIK: ELİMİZDEN GELENİ SONUNA KADAR MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ
BAKAN YANIK: ELİMİZDEN GELENİ SONUNA KADAR MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ
BAKAN YANIK: ELİMİZDEN GELENİ SONUNA KADAR MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN YANIK: ELİMİZDEN GELENİ SONUNA KADAR MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ - Son Dakika


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