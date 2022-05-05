Korumalı iş yerlerine geçen yıl 670 bin lira ödenek aktarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Korumalı iş yerlerine geçen yıl 670 bin lira ödenek aktarıldı

05.05.2022 10:51
Korumalı iş yerlerine geçen yıl 670 bin lira ödenek aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen korumalı iş yerlerine, geçen yıl 670 bin lira, kurulmaya başlandıkları 2016'dan bugüne kadar ise toplam 2 milyon 276 bin lira destek...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen korumalı iş yerlerine, geçen yıl 670 bin lira, kurulmaya başlandıkları 2016'dan bugüne kadar ise toplam 2 milyon 276 bin lira destek verdiklerini bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, iş yerlerinin, devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 5 engelliyi istihdam etmesi gerektiğini anımsatarak, korumalı iş yerlerinin, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların, özel sektör ile iş birliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağladığını vurguladı.

Derya Yanık, "En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı yüzde 50'den az olmayan iş yerinin işvereni, korumalı iş yeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabiliyor." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak 2021 yılında korumalı iş yerlerine her bir engelli çalışanı için aylık 991,69 lira destek sağlandığını aktaran Yanık, 2022 yılının ilk 6 ayı için bu desteği 1298 liraya yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl engellilerimiz için korumalı iş yerlerine 670 bin lira ödenek aktarıldı. Ayrıca korumalı iş yerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar bu iş yerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 bin lira destekte bulunduk."

Korumalı iş yeri nedir?

Korumalı iş yeri, iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen iş yeri olarak tanımlanıyor.

Korumalı iş yerlerinde, en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Korumalı iş yerinde belirtilen özelliklere sahip en az 5 engellinin çalışması gerekiyor.

YORUMLAR
500
Samsun'da son 3 yılda 31 bin 670 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı Samsun'da son 3 yılda 31 bin 670 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Korumalı iş yerlerine geçen yıl 670 bin lira ödenek aktarıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu
11:06 Kuyumcudan çuvalla altın çalan şüpheliler yakalandı!
11:00 Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı
10:58 Johnny Depp'ten eski eşiyle ilgili üçlü ilişki iddiası: Amber Heard, Elon Musk ve Cara Delevingne'nin görüntülerini mahkemeye sundu
04:31 Rusya'nın yeni planı ne? Donbas: Rusya neden Ukrayna'nın doğusunu çember altına almak istiyor?
10:53 Kanada hükümeti resmen onayladı! Uzayda suç işleyen cezasını Dünya'ya dönünce çekecek
10:50 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler yaşandı? Çınar, Defne'den ayrıldı mı?
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 11:19:36. #1.13#
SON DAKİKA: Korumalı iş yerlerine geçen yıl 670 bin lira ödenek aktarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement