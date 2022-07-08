Bakan Yanık açıkladı: Sosyal yardım ödemeleri öne çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin belirli sosyal yardım programları ödemelerinin öne çekildiğini belirterek, "Yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve sosyal ekonomik destek (SED) ödemelerini bayramdan önce hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.

Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ödemesi yapılacak Temmuz ayı yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Temmuz ayında yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 658 milyon TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 296 milyon TL evde bakım yardımını Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Bu ay 550 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak" dedi.

Yaşlı ve engellilere yönelik yapılan ödemelerin yanı sıra çocukların ekonomik sebeplerle ailelerinden kopmaması için ihtiyaç sahibi ailelere sosyal ve ekonomik destek (SED) hizmeti sunduklarını da kaydeden Bakan Yanık, "Kurban Bayramı öncesinde sosyal ve ekonomik destekten (SED) yararlanan yaklaşık 147 bin çocuğumuz için ailelerin hesaplarına toplamda 336 milyon TL yatıracağız" dedi.

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahını toplumun tüm kesimleri ile paylaşmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Yanık şunları söyledi:

"Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, engelli aylıkları, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız."

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Bakan Yanık, "Engelli, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız" dedi.

Bakan Yanık, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

(Gökşen Efe/İHA)