Bakan Yanık: Hane ziyaretleri için SYDV'lere 171,9 milyon TL aktardık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerinin tespit edilmesi için başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) 171,9 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, Ulusal Hane Ziyaretlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, program kapsamında 26 milyon haneye ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştireceklerini belirterek, ziyaretlerde düzenli sosyal yardım programından yararlanan hanelerin de mevcut ve değişen ihtiyaçlarının tespit edildiğini kaydetti. Bakan Yanık, ziyaretler kapsamında yeni yardım programlarının belirlenmesi ile desteklere ulaşmakta zorlanan hanelerde yer alan engelli, yaşlı ve çok çocuklu ailelerin tespit edilmesi üzerine çalışmaların yapıldığını vurgulayarak, "İlk etapta ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerinin tespit edilmesi için başlattığımız Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında SYDV'lere 171,9 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

'GİRİLMEDİK HANE BIRAKILMAYACAK'Ulusal Hane Ziyaretlerinin bakanlığın yapacağı çalışmalara ışık tutacağına dikkat çeken Bakan Yanık, "Hane ziyaretleri, bakanlığımızın çalışmalarının bel kemiğini oluşturuyor. Bilindiği üzere Aile Sosyal Destek Programı ( ASDEP ) personelimiz çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızı ziyaret ederek, ihtiyaçlarını tespit ediyor, eksikliklerini gideriyordu. Şimdi bu çalışmayı 26 milyon hanemizi kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Vatandaşlarımızın ne tür ihtiyacı olduğunu belirleyecek ve bu konulara yoğunlaşacağız. Bunun için 10 bine yakın SYDV personelimiz, 5 bin de ASDEP personelimiz kapı kapı dolaşarak, girilmedik hane bırakmayacak. Bilgileri tek bir formda birleştirecek ve böylece süreci sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.

Bakan Yanık, Ulusal Hane Ziyaretleri ile sosyal hizmetlerde ve sosyal yardımlarda bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, "2002'den önce bir vatandaşımız hizmete ulaşmak, bir ihtiyacını karşılayabilmek için kamu kurumlarını kapı kapı gezmek zorunda kalıyordu. AK Parti hükumetleriyle birlikte bu köhne sistemi geride bıraktık. Talep odaklı hizmet anlayışından arz odaklı sisteme geçtik. Artık biz vatandaşımızın ayağına gidiyoruz" ifadelerini kullandı.