Bakan Yanık, hemşehrileriyle iftarda buluştu - Son Dakika
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Bakan Yanık, hemşehrileriyle iftarda buluştu

24.04.2022 22:08

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hemşehrileriyle bir araya geldiği iftar programında, "Dünyada, Türkiye'ye dönüp bakmadan siyaset denkleminin kurulamadığı bir dönemde, özellikle Çukurova'nın vatansever insanlarının birikimi ve çabasını daha çok öne çıkarmamız gerekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hemşehrileriyle bir araya geldiği iftar programında, "Dünyada, Türkiye'ye dönüp bakmadan siyaset denkleminin kurulamadığı bir dönemde, özellikle Çukurova'nın vatansever insanlarının birikimi ve çabasını daha çok öne çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Bakan Yanık, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) tarafından Sayıştay Başkanlığı Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, Kadirli ilçesinin de içinde bulunduğu Çukurova bölgesinin verimli topraklarına ve insan kaynağı açısından önemine işaret etti.

Bu bölgedeki insanların iletişimde olmasının ülkenin gelişimi için de önem taşıdığını söyleyen Yanık, "Ülkemizin tam da şu dönemde Çukurova'nın vatansever, çalışkan, zeki, iyi eğitimli insanlarının katkısına ve birikimine çok ihtiyacı var." diye konuştu.

Yanık, Türkiye'nin geleceği ve selameti için çalıştıklarını, bölgesinde ve dünyada güçlü, etkili ve lider ülke olmasını hedeflediklerini dile getirerek, "Terör, şükürler olsun son derece azaldı, artık neredeyse parmakla sayılacak kadar azaldı. Dünyada, Türkiye'ye dönüp bakmadan siyaset denkleminin kurulamadığı bir dönemde, özellikle Çukurova'nın vatansever insanlarının birikimi ve çabasını daha çok öne çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Programa katılanlara teşekkür eden Yanık, bu tip buluşmaların artarak devam etmesini diledi.

Konuşmasının ardından Bakan Yanık'a dernek tarafından plaket takdim edildi.

Programda, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile KAVAK Genel Başkanı Ahmet Demirel de konuşma yaptı.

Bakan Yanık, hemşehrileriyle iftarda buluştu
Bakan Yanık, hemşehrileriyle iftarda buluştu
Bakan Yanık, hemşehrileriyle iftarda buluştu
Bakan Yanık, hemşehrileriyle iftarda buluştu
Bakan Yanık, hemşehrileriyle iftarda buluştu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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