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Bakanımız Derya Yanık: "Aralık ayında dört nakdi sosyal destek programımız ile yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacağız" - Son Dakika

Bakanımız Derya Yanık: "Aralık ayında dört nakdi sosyal destek programımız ile yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacağız"

24.12.2021 10:55
Bakanımız Derya Yanık: "Aralık ayında dört nakdi sosyal destek programımız ile yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Aralık ayında 4 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Aralık ayında 4 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

Bakanımız Derya Yanık, Aralık ayı içerisinde gerçekleşecek nakdi sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakanımız Derya Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım ve Öksüz Yetim Yardımı kapsamında yapılacak ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Eşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınlara yaklaşık 64, 3 milyon TL destek

Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Bakanımız Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi kadınlara bu kapsamda toplamda 64, 3 milyon TL destek sağlayacağız" diye konuştu.

İhtiyaç sahibi asker ailelerine destek

Bakanımız Derya Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına toplamda yaklaşık 25, 1 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için yaklaşık 16, 6 milyon TL ödeme

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakanımız Derya Yanık, bu kapsamda toplamda 16, 6 milyon TL'nin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

Nakdi sosyal yardım ödemelerinin 28 Aralık'a kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirten Bakanımız Derya Yanık, "Aralık ayında 4 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacağız. Hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardım anlayışıyla politikamızı üretmeye ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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Türk Lirası, Derya Yanık, Aralık, Asker, Toplum, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bakanımız Derya Yanık: 'Aralık ayında dört nakdi sosyal destek programımız ile yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanımız Derya Yanık: "Aralık ayında dört nakdi sosyal destek programımız ile yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacağız" - Son Dakika
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