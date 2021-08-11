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Bakan Yanık: "İlk dakikadan itibaren bütün kurum ve kuruluşlarımız çok hızlıca organize oldular" - Son Dakika

Bakan Yanık: "İlk dakikadan itibaren bütün kurum ve kuruluşlarımız çok hızlıca organize oldular"

11.08.2021 00:58
Bakan Yanık:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı özel bir TV programında yangınlar nedeniyle zarar gören Antalya'ya 10 milyon TL daha nakdi destek yapıldığını ve bu yardımla beraber yangın bölgelerine yapılan yardım miktarının 49.4 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı özel bir TV programında yangınlar nedeniyle zarar gören Antalya'ya 10 milyon TL daha nakdi destek yapıldığını ve bu yardımla beraber yangın bölgelerine yapılan yardım miktarının 49.4 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, özel bir TV programına katılarak afet bölgelerinde bakanlığın çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Yanık, bakanlığın ilk andan itibaren afet bölgelerine maddi ve manevi olarak destek sağladığını açıkladı.

"İlk dakikadan itibaren bütün kurum ve kuruluşlarımız çok hızlıca organize oldular"

Orman yangınlarında ekiplerin çalışmasına dikkat çeken Bakan Yanık, "Hem Karadeniz'deki sel felaketinde hem Manavgat, Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye hattındaki orman yangınlarında ilk dakikadan itibaren bütün kurum ve kuruluşlarımız çok hızlıca organize oldular" ifadelerini kullandı.

"Yangın bölgelerine SYDV'lerimiz aracılığıyla yaptığımız yardım tutarı 49 milyon 400 bin TL'ye ulaştı"

Yangın bölgelerinde vatandaşların acil ihtiyaçları için harekete geçildiğini ve Antalya'ya gönderilen maddi desteğin 10 milyon TL artırılarak 31 milyon TL'ye yükseldiğini duyuran Bakan Yanık, "Adana'ya 4,5 milyon TL, Antalya'ya 31 milyon TL, Mersin'e 2,4 milyon, Muğla'ya 9,5 milyon TL Osmaniye'ye 2 milyon TL nakdi destekte bulunduk. Bugüne kadar yangınlar için toplamda 49,4 milyon TL nakdi desteğimizi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla illere gönderdik. Artvin ve Rize'ye de toplamda 6 milyon TL kaynak aktarmıştık" dedi.

İlk andan itibaren psikososyal destek veriliyor

Yaşanan felaketlerin ardından sonuna kadar vatandaşlara destek olunacağını ifade eden Yanık, "Sahada ihtiyaç olan yere hemen yoğunlaşarak, yaklaşık 15 gündür çok yoğun bir biçimde vatandaşımızın yaralarını sarmaya, tespit etmeye, onlara psikososyal destekler vermeye, onların ilk travmalarını atlatmaya ve öbür yandan da ihtiyaç malzemelerini iletmeye devam ediyoruz. Hem sel hem de yangın bölgesinde tüm yaralar sarılıncaya kadar onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kaydetti.

"Hangi birim neden sorumlu bunların hepsi belli"

Bakanlığın destek birimlerinin koordineli çalıştığını söyleyen Yanık, "Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre sahada psikososyal hizmeti sağlamak ve koordine edilmesi doğrudan Bakanlığımızın sorumluluğunda. Herhangi bir şekilde dağınıklığın olmaması için bunlar her biri ayrı ayrı çalışılmış, hangi birim neden sorumlu bunların hepsi belli. Biz sahaya yardım için gelen gönüllülerle ve kuruluşlarla çalışmak için çok istekliyiz ama lütfen bakanlığımızın ilgili birimlerine müracaat etsinler" diye konuştu.

"804 psikososyal personelimiz sahada görev aldı"

İlk andan itibaren maddi desteğin yanında manevi desteğinde sahada olduğunu belirten Yanık, "Yangın bölgelerinde şu ana kadar 804 psikososyal personelimiz sahada görev aldı. 4 bin 483 hanede, 11 bin 967 kişiye hizmet verdik" dedi.

Çocuklara özel destek

Çocuklara yönelik özel bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Bakan Yanık, "Psikososyal ekiplerimiz aracığıyla çocuklarımıza da özel bir dikkat yöneltiyoruz. Çocuklara bir yangın ya da sel, doğal afet durumunda ilk elde yaşadıkları travmanın atlatılması, sonrasında barınma ihtiyacını gidermek veya ekstra korunmaya, desteğe ihtiyacı varsa bunun sağlanması için ve kurum bakımı gerekiyorsa kurum bakımına alınması gibi destekler sağlıyoruz. Çocuklar için süreç doğrudan onların travmalarını sona erdirmeye yönelik ve sonrasında da ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Türk Lirası, Antalya, Yangın, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bakan Yanık: 'İlk dakikadan itibaren bütün kurum ve kuruluşlarımız çok hızlıca organize oldular' - Son Dakika


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