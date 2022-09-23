BAKAN YANIK İSTİHDAMI SAĞLANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI SAYISINI 47 BİN 437'YE ÇIKARDIK - Son Dakika
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BAKAN YANIK İSTİHDAMI SAĞLANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI SAYISINI 47 BİN 437'YE ÇIKARDIK

23.09.2022 16:50

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakınları ve gazilere özel çalışmalar yaptıklarını belirterek, 2022 yılı itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47 bin 437'ye çıkardık dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakınları ve gazilere özel çalışmalar yaptıklarını belirterek, 2022 yılı itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47 bin 437'ye çıkardık dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Bakan Yanık, ilk olarak Elazığ Valiliği'ne geçti. Vali Ömer Toraman tarafından karşılanan Yanık, ardından Elazığ Belediyesi ve Gazi Huzurevi'ni ziyaret etti. Bakan Yanık, daha sonra Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın düzenlediği programa katıldı. Yanık, burada yaptığı konuşmada, her türlü terörün kökünü kurutuncaya kadar şehit ve gazilerin yolunda ilerlemeye ve barış ortamını korumaya kararlı olduklarını belirtti. Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı'mızın birkaç gün önce Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmasında son derece kararlı bir biçimde belirttiği gerçekleri, aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. 'Ülkemize, güvenlik güçlerimize ve sivillere terör saldırıları gerçekleştiren, bölücü gündemiyle Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez'. Bu söz, BM'de söylediği söz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi Türkiye, hiçbir zaman teröre kayıtsız kalmamıştır, kalmayacaktır. Bunun altının burada, siz gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın huzurunda, bir kez daha kararlılıkla çizilmesi gerektiğini düşünüyorum dedi.

Bakan Yanık, bugüne kadar 384 bin 636 şehit yakını ve gaziyi hanelerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: Sosyal güvencesi olmayan gazilerimize 'şeref aylığı' bağladık. 'Şeref aylığı' alan kişiler ile eşlerini 'Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı'ndan muaf tuttuk. Şehitlerimizin bir yakını, engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul gaziler ve bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun özel tertibat yaptıran gaziler için özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyeti sağladık. Gaziler ile eş, anne-baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden indirimli olarak şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demir yolları ve deniz yollarından ücretsiz olarak yararlanmalarını sağladık. Hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerine 2022 yılı haziran sonu itibarıyla 6 bin 656 ücretsiz seyahat kartını teslim ettik. Toplamda 210 bin 115 ücretsiz seyahat kartını hak sahiplerine ulaştırdık. Bu sosyal hakların yanı sıra şehit yakını ve gazilerimize, yüzde 40 oranında indirimli elektrik ve su kullanım hakkı verdik. ÖSYM sınav ücreti muafiyeti, yükseköğrenim harç ve ücret muafiyeti, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs önceliği ile yurt ve kredi önceliği sağladık. Huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden yararlanma imkanı sunduk. Poliklinik hizmetlerinde öncelik tanıdık. Şehit yakınlarımızın 1 kişi olan istihdam hakkını 2 kişiye yükselttik. 2022 yılı itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47 bin 437'ye çıkardık. (DHA)

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Kaynak: DHA

Derya Yanık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN YANIK İSTİHDAMI SAĞLANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI SAYISINI 47 BİN 437'YE ÇIKARDIK - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN YANIK İSTİHDAMI SAĞLANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI SAYISINI 47 BİN 437'YE ÇIKARDIK - Son Dakika
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