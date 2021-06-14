Bakan Yanık: "Kadın kooperatiflerimizle yaşadığımız toprağın geleceğini beraber inşa ediyoruz" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , Şanlıurfa 'da katıldığı programdaki görüntüleri paylaşarak, "Kadın kooperatiflerimizle yaşadığımız toprağın geleceğini beraber inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı

"Müge Anlı bile beni bulamaz" diyen genç kız Müge Anlı'nın programıyla bulundu: Nasıl buldum ama