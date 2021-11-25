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Bakan Yanık, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Yanık, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli"nde konuştu Açıklaması

25.11.2021 13:44
Bakan Yanık, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli"nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kimden ve nereden gelirse gelsin, kime uygulanırsa uygulansın şiddet, insanlık onurunu zedeleyen en önemli sorunlardan birisi ve asla bahanesi yok." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kimden ve nereden gelirse gelsin, kime uygulanırsa uygulansın şiddet, insanlık onurunu zedeleyen en önemli sorunlardan birisi ve asla bahanesi yok." dedi.

Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli"nin açılışında yaptığı konuşmada, 25 Kasım'ın, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını gözden geçirmek, değerlendirmek ve yol haritasını güncellemek için aynı zamanda bir hatırlatma günü olduğunu söyledi.

Şiddetin tek bir biçiminin olmadığını, fiziksel şiddetin yanında psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetin de kişilerin ve toplumların sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Yanık, "Kimden ve nereden gelirse gelsin, kime uygulanırsa uygulansın şiddet, insanlık onurunu zedeleyen en önemli sorunlardan birisi ve asla bahanesi yok." ifadesini kullandı.

"Veri entegrasyonu çalışmalarını tamamladık"

Kadına şiddetle mücadele noktasında aralıksız çalıştıklarına işaret eden Yanık, kurumlar ve birimler arasında koordinasyon ve farkındalık faaliyetlerini özellikle önemsediklerini dile getirdi.

Her ay 81 ilde farklı kurum ve kuruluşlarda görevli kamu personeline, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimlerinin verildiğini aktaran Yanık, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 2007 yılından itibaren başlatılan eğitimlerle, bugüne kadar 1 milyon 400 bin dolayında er ve erbaşımıza, 75 bin kamu görevlisine, 106 bin din görevlimize, 158 bin sağlık görevlimize, 306 bin kolluk görevlimiz olmak üzere toplam 2 milyonu aşkın kişiye eğitim ve seminerler verdik."

Etkin ve verimli bir hizmet sunmak adına Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirdikleri koordineli çalışmalarla veri entegrasyonu çalışmalarını tamamladıklarını belirten Yanık, veri entegrasyonu meselesinin bir anlamda manipülasyon aracı olarak da kullanıldığını söyledi.

Yanık, "Sağlıklı, doğru, kendimizi de test etmek, kendi yaptıklarımızın sağlamasını da yapabilmek için veri entegrasyonunu ve doğru verileri toplayıp bunu da ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmayı önemsiyoruz. Nitekim bu veri entegrasyonunu da sağlamış olduk." dedi.

"Şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir mazereti, gerekçesi olamaz"

Bakan Yanık, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde hayata geçirilen Kadın Destek Sitemi (KADES) uygulaması ile pek çok can kaybının önüne geçildiğini söyledi.

Yaklaşık 130 bin canın sadece KADES uygulaması aracılığıyla kurtarıldığını düşünmenin bile verilen emeğin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu gösterdiğini anlatan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veren Alo 183 Sosyal Destek Hattı, Whatsapp ve BİP uygulaması üzerinden geliştirilen erişim imkanlarını kullanmaya devam ettiklerini, İçişleri Bakanlığı ve kolluk güçleriyle entegre bir biçimde bu hizmeti sürdürdüklerini dile getirdi.

Görevlerinin, hiçbir kadının herhangi bir şiddet türüne maruz kalmadan, yüksek öz güven, yüksek korunma duygusu içerisinde hayata katılımını sağlamak, sahip olduğu potansiyeli, bilgi ve tecrübesiyle toplum refahının artırılması için katkı sunabilmesini temin etmek olduğunu ifade eden Yanık, şöyle konuştu:

"Altını çizerek tekrar söylemek istiyorum. Şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir mazereti, gerekçesi olamaz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle, hepimiz şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz. Bu mücadeleye sadece kamu kurumlarımızın değil halkımızın da destek vereceğine inanıyoruz. Nitekim destek veriyor ama bunu daha da artırarak, daha da çoğaltarak devam etmemiz lazım.

Annelere babalara, eğitimcilere, medyaya, sanatçılara, din adamlarımıza, akademisyenlerimize kısaca hepimize, herkese çok iş düşüyor. 'Şiddetle topyekun mücadele' derken tam olarak aslında bunu ifade ediyoruz. Hepimizin, bütün sosyal grupların bu işin içinde olması, bu mücadeleye omuz vermesi, katkı vermesi... Tüm kadınların, tüm halkımızın güven içinde, huzurla yaşayacağı geleceği bizler inşa edeceğiz. Bu geleceğin içinde bizler birlikte yaşayacağız."

Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Derya Yanık, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yanık, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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