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Bakan Yanık: Kadınlar, kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür - Son Dakika

Bakan Yanık: Kadınlar, kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür

16.11.2021 09:52

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yaşadığımız dünyanın daha güvenli, güzel ve daha insani bir çehreye kavuşmasında kadın ruhu ve eli her geçen gün etkisini daha güçlü bir şekilde gösterecektir.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yaşadığımız dünyanın daha güvenli, güzel ve daha insani bir çehreye kavuşmasında kadın ruhu ve eli her geçen gün etkisini daha güçlü bir şekilde gösterecektir. Kadınlar, bugünün ve geleceğin dünyasında artık kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü ve 19-24 yaş aralığındaki genç kızların, kendilerini ve yaşadıkları şehrin geleneksel üretim şekilleriyle kültürel özelliklerini tanıyarak kişisel becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan 'Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'nin kapanış töreni, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nda (KOSGEB) gerçekleştirildi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Ankara Temsilcisi Asiye Güneş ve çok sayıda davetli katıldı.

'YEREL ÜRETİME CAN SUYU OLUYOR'

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, konuşmasında, böyle bir projeyi gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ve kadınların, geleneksel üretimin can damarları olduğunu belirterek, "Bugün kooperatiflerin çatısı altında birleşen kadınlar, istihdama katıldıkları gibi istihdam da sağlıyorlar. Gelir düzeyleri artıyor, ailelerinin refahına ve yaşam standardına büyük katkı yapıyorlar. Kadınların bu gayreti sayesinde yöresel ürünler, el sanatları ve zanaatın birçok kolu hayata tutunuyor. Kadınların üretmesi, kültüre, geleneğe ve yerel üretime can suyu oluyor. Dolayısıyla kültürün korunarak geleceğe aktarılmasında kadın emeğinin hayati önemi olan bir köprü olduğunu görüyoruz" dedi.

'KADINLAR, TOPLUMSAL GELİŞMENİN YENİ LOKOMOTİF GÜCÜ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, 'Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'nin genç kızlar için deneyim ve farkındalık sağladığını, kadın hakları ve kadınların güçlenmesiyle ilgili KADEM'in önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Eskinin 'biz yapamayız' anlayışı, daha doğrusu 'siz yapamazsınız' dayatması artık bu topraklarda karşılık bulmuyor. Gençler, gerek aldıkları eğitimler, gerek şartları zorlayan idealistlikleriyle hem kendileri hem de ülkemiz için her şeyin en iyisine, en güzeline talip oluyor ve kompleksli zihniyetlerin onları sindirmesine izin vermiyor. Bizler inanıyoruz ki, yaşadığımız dünyanın daha müreffeh, güvenli, güzel ve daha insani bir çehreye kavuşmasında kadın ruhu ve eli her geçen gün etkisini daha güçlü bir şekilde gösterecektir. Kadınlar bugünün ve geleceğin dünyasında artık kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür. AK Parti hükümetleri olarak bizim en önemli iddialarımızdan biri, geleneği gelecekle buluşturmaya dönük bu anlayışı hayata geçirmek oldu. Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'ni de bunun anlamlı bir örneği ve ifadesi olarak görüyorum. Kadın kooperatiflerini yeniden güçlü ve işlevsel sistemler olarak üretim çarkının içine dahil etmek istiyoruz. Kadınların hem kendilerine, hem de ailelerine katkı sağlayacakları bu sistem, şüphesiz ülke ekonomisinde de giderek daha etkin bir konuma gelecektir" diye konuştu.

'GENÇLERİ TEKNOLOJİK NOKTALARDA DESTEKLEYECEĞİZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise geleneksel üretim noktasında bilinci arttıracaklarını, inovasyon konusunda da gençlere destek vereceklerini belirterek, "Gençleri teknolojik noktalarda destekleyeceğiz. Ayrıca ülkemizin ulusal anlamda sembolü olan mesajını güçlü bir şekilde taşıyan sporcularımıza en ciddi desteği de vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızın son yıllarda ortaya koyduğu başarı ve bu çerçevede kadın odaklı spor anlayışımızın bizleri mutlu eder boyutları ulaşması, spor yarınlarımız açısından da bizlere apayrı bir umut veriyor" ifadelerini kullandı.

Tören, projede yer alan kadın kooperatifleri yöneticileri ve katılan öğrencilere sertifika verilmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Vuslat AY-Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, (DHA)

Bakan Yanık: Kadınlar, kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür
Bakan Yanık: Kadınlar, kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür
Bakan Yanık: Kadınlar, kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür
Bakan Yanık: Kadınlar, kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Mehmet Kasapoğlu, Derya Yanık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: Kadınlar, kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yanık: Kadınlar, kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür - Son Dakika
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