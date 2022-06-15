Bakan Yanık "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi" oturumunun kapanışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yanık "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi" oturumunun kapanışında konuştu Açıklaması

15.06.2022 19:44
Bakan Yanık "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi" oturumunun kapanışında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin (CEDAW) 82'nci oturumu kapsamında Türkiye raporunun değerlendirildiği toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak kadının insan haklarını, müzakere konusu bir siyasi araç...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin (CEDAW) 82'nci oturumu kapsamında Türkiye raporunun değerlendirildiği toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak kadının insan haklarını, müzakere konusu bir siyasi araç olarak değil, acilen ulaşılması gereken temel bir hedef olarak görüyoruz." dedi.

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde CEDAW'ın 82'nci oturumu kapsamında Türkiye raporunun değerlendirildiği ve dün başlayan toplantı sona erdi.

Bakan Yanık, raporlama döneminde Türkiye'deki gelişmelere ilişkin soruları cevaplamasının ardından oturumun kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

"CEDAW 8. Dönem Ülke Raporu Yapıcı Diyalog Süreci toplantılarına katılmış olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz." diyen Yanık, Türkiye'nin 8. Dönemsel Ülke Raporu'na gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Yanık, BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesinin üzerinden 40 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, temel insan hakları sözleşmesi olarak CEDAW'ın etkin şekilde uygulanmasının öneminin silahlı çatışmalar, iklim sorunları ve salgın hastalıklar gibi kadınlar ve kız çocukları için mevcut küresel zorluklar ışığında arttığına vurgu yaptı.

"Yeni dijital teknolojiler" konusunda uyarı

"Türkiye olarak kadının insan haklarını, müzakere konusu bir siyasi araç olarak değil, acilen ulaşılması gereken temel bir hedef olarak görüyoruz." ifadesini kullanan Yanık, kadınların ve kız çocuklarının haklarının her zaman önemli gündemlerdeki kararların merkezinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Yanık, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, ortaya çıkan sorunlara etkin yanıt için CEDAW Genel Tavsiyelerinin işlevini ve önemini tasdik ediyoruz ancak yeni dijital teknolojilerin ışığında, yeni genel öneriye duyulan ihtiyaç artıyor. Ayrımcı etkiler de dahil olmak üzere bu teknolojilerin ortaya çıkardığı zorlukların ele alınması ve sunulan fırsatların etkin şekilde araştırılması gerektiğine inanıyoruz. Yeni dijital arenalar, cinsiyet kalıp yargılarını, çevrim içi şiddeti, tacizi ve nefret söylemini güçlendirmek için elverişli bir ortam yaratıyor. Dijital teknolojilerin yakın geleceğin ana iş modeli olacağı kesin olmakla birlikte dünya çapında, kadın ve kız çocuklarının, bu teknolojilere erişimi hala çok sınırlı. Komiteye, bu konuları ele alan bir genel tavsiyeyi memnuniyetle karşılayacağımızı bildirmek isterim."

"Türkiye CEDAW kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmekte oldukça kararlı"

Yanık, her ülkenin farklı ulusal bağlamlara sahip olmasının evrensel ideallere ulaşmada sorun teşkil etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Fakat komitenin değerlendirmelerinde ülkelerin meşru güvenlik önceliklerini, sosyoekonomik durumlarını ve kendine has problemlerini de dikkate alması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Komitenin işleyişinin niteliği ne olursa olsun, Türkiye'nin CEDAW kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmekte oldukça kararlı olduğunu belirten Yanık, iki gün süren toplantılarda diyalog sürecinin yapıcı geçtiğini ve Türkiye'nin insan hakları konusunda uluslararası normları koruduğunun altını çizdiklerini söyledi.

Komite Başkanı Vargas'tan Bakan Yanık'a teşekkür

Yanık, kararlı ve cesur adımlarla belirledikleri hedeflere doğru ilerlemeye devam edeceklerini vurgulayarak, CEDAW üyelerine, beraberindeki heyete ve Türkiye'nin BM Cenevre Temsilciliği Nezdindeki Daimi Temsilciliğine teşekkür etti.

CEDAW Komitesi Başkanı Perulu Gladys Acosta Vargas da Yanık'a yapıcı diyalog ve iş birliği için teşekkür ederek, "Türkiye'deki duruma daha yapıcı bakma fırsatımız oldu. Komite bu konuda Türkiye'deki ilerlemeleri takdir ediyor. Sizlerden gelecek bir sonraki dönem raporunu merakla bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dün başlayan CEDAW Komitesinin 82'nci oturumu kapsamındaki Türkiye raporunun değerlendirilmesi sona erdi.

Türkiye'yi temsil eden heyette Dışişleri, İçişleri, Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile İŞKUR temsilcileri de yer aldı.

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Bakan Yanık, BM'in EHİS 15. Taraf Devletler Konferansı'na video mesajla katıldı Bakan Yanık, BM'in EHİS 15. Taraf Devletler Konferansı'na video mesajla katıldı Bakan Yanık, Cenevre'de Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelesini anlattı Bakan Yanık, Cenevre'de Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelesini anlattı
Kaynak: AA

Derya Yanık, Tragger, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık 'Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi' oturumunun kapanışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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