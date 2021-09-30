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Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok - Son Dakika

Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok

30.09.2021 18:35

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınlara yapılan sosyal yardımların bir üretime dönüşerek hayata aktarıldığını belirterek, "Sadece sosyal yardımı alıp, kullanıp sosyal yardımla hayatını idame ettirme yolunu kadınlar seçmiyorlar.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınlara yapılan sosyal yardımların bir üretime dönüşerek hayata aktarıldığını belirterek, "Sadece sosyal yardımı alıp, kullanıp sosyal yardımla hayatını idame ettirme yolunu kadınlar seçmiyorlar. Muhakkak o sosyal yardımın bir üretime dönüştüğünü ve hayata aktarıldığını görüyorsunuz. Kadınların dahil olmadığı hiçbir çalışmanın hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Altındağ ilçesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Buluşması'na katıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri ve çok sayıda kooperatif temsilcisinin yer aldığı programda Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat Valileri ile kadın kooperatifleri başkanları çevrim içi bağlanıp, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konuşmalar sonrasında Ankara ve çevre illerden gelen kadın kooperatiflerinin ürünleri sergilendi.

'DESTEK VE POLİTİKALARI YARDIM OLARAK DÜŞÜNMEYELİM'

Kadın Kooperatifleri Bölgesel İşbirliği Toplantısı'nın 9'uncu ve son olduğunu belirten Bakan Derya Yanık, "Yerelde gittiğimiz yerlerde, bölge toplantılarında çok güzel örneklerle karşılaştık. Bu işin ne kadar büyük bir şevkle, heyecanla sahiplenildiğini hem kadınlarımız tarafından hem de diğer kademeler tarafından çok sahiplenildiğini gördük. Hem Ticaret hem Tarım Bakanımıza ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ana çalışma alanlarımızdan birisi nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızı odağa alan faaliyetlerimiz, gerek kadınların toplumsal görünürlüğünün artırılması, gerekse sosyal ve ekonomik açıdan kadınların güçlendirilmesi gibi birçok faaliyetimizin ve geliştirdiğimiz politikaların temelinde kadınlara yönelik desteklerimiz yer alıyor. Söz konusu destekleri ve politikaları sadece doğrudan yardım olarak düşünmeyelim. Bu vizyonumuzun ana ekseni, aslında kadınların kendilerini doğru ve güçlü ifade etmelerine zemin hazırlayacak bir ekosistem hazırlamak" diye konuştu.

'KADINLARIN DAHİL OLMADIĞI HİÇBİR ÇALIŞMANIN HAYATİYETİNİ SÜRDÜRME ŞANSI YOK'

Bakan Yanık, yapılan sosyal yardımların bir üretime dönüşerek hayata aktarıldığını belirterek, "Türkiye Aile Yapısı araştırmasında çıkardığımız sonuçlardan birisi kadınlara sosyal destek, sosyal yardım olarak doğrudan nakdi destek sağladığımızda da bu yardımı alıp kenara çekilmiyor. Bu yardımla aslında bir şekilde bir süre sonra üretim bandının içine dahil olmuş oluyor. Sadece sosyal yardımı alıp, kullanıp sosyal yardımla hayatını idame ettirme yolunu kadınlar seçmiyorlar. Muhakkak o sosyal yardımın bir üretime dönüştüğünü ve hayata aktarıldığını görüyorsunuz. Kadınların dahil olmadığı hiçbir çalışmanın hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok" dedi.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK BİR ÇALIŞMA'

Kooperatifçiliği sadece bir kadın destekleme modeli olarak görmediklerini belirterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak açısından da önemli bir çalışma olarak gördüklerini söyleyen Yanık, "Kooperatifçiliğin Türkiye'de atıl kalmasının bir sebebinin kadınların bugüne kadar kooperatifçilik alanına dahil olmaması olarak görüyorum. Bundan sonra kooperatifçilik sadece kadın kooperatifleri alanında değil Türkiye'de bir üretim modeli olarak çok daha atılım yapacak örnek bir modele dönüşecek. Bunu da kadınların başaracağına, kadınların ürettiği modeli, bugün şurada toplantılarını yaptığımız bundan sonra faaliyet olarak devam ettireceğimiz ve yoğunlaşmasını gelişmesini beklediğimiz modelin ön açıcı etkisinin olacağına inanıyorum. Kooperatifçiliği sadece bir kadın destekleme modeli, olarak ya da kadınlara bir destek modeli olarak görmüyoruz. Ülkemizin belki önümüzdeki süreçte ekonomisine katkı da bulunmak açısından da önemli bir çalışma olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekosistem oluşturmak dedim. Bu hedefe yönelik olarak kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadınların ticari faaliyetlerini kolaylaştırıcı teşvikler bizim önem verdiğimiz konular arasında. Son birkaç yılda sadece Türkiye'de değil dünyada da örnek oluşturacak bir anlayışı hayata geçirdik. Yeni gelişen teknolojik imkanlardan da faydalanarak dünyaya sunacağımız bir model kurguladık. İş birliği, dayanışma ve karşılıklı tecrübelerden öğrenmeyi sağlayan kooperatifçiliği kadınların önemli başarı hikayelerini yazabilecekleri bir formata dönüştürdük."

Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok
Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok
Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok
Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok

Derya Yanık, Cemil Meriç, Altındağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok - Son Dakika


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