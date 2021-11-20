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Bakan Yanık, Safranbolu Kahve Müzesini gezdi - Son Dakika

Bakan Yanık, Safranbolu Kahve Müzesini gezdi

20.11.2021 22:30
Bakan Yanık, Safranbolu Kahve Müzesini gezdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'teki ailesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'teki ailesini ziyaret etti.

Kentteki temaslarının ardından şehit öğretmen Yalçın'ın Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret eden Yanık, anne Zehra Yalçın ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette, şehit öğretmen Şenay Aybüke için dualar edildi. Yanık, daha sonra Güleç Çocuk Evleri ve Yazıköy Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Safranbolu'da Cinci Hanı'nda bulunan Kahve Müzesi'ni de gezen Yanık, yetkililerden bilgi aldıktan sonra kentten ayrıldı.

Bakan Yanık'a, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve bazı daire müdürleri eşlik etti.

Bakan Yanık, Safranbolu Kahve Müzesini gezdi
Bakan Yanık, Safranbolu Kahve Müzesini gezdi
Bakan Yanık, Safranbolu Kahve Müzesini gezdi
Bakan Yanık, Safranbolu Kahve Müzesini gezdi
Bakan Yanık, Safranbolu Kahve Müzesini gezdi

Aybüke Yalçın, Safranbolu, Karabük, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık, Safranbolu Kahve Müzesini gezdi - Son Dakika


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