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Bakan Yanık: "Kastamonu merkeze 25 milyon liralık bir nakit desteği sağlamış olduk" - Son Dakika

Bakan Yanık: "Kastamonu merkeze 25 milyon liralık bir nakit desteği sağlamış olduk"

18.08.2021 18:24
Bakan Yanık:

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sonrasında bölgede incelemelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlık olarak ilk günden itibaren ilgili arkadaşlarımız sahadalar sosyal yardımlar, acil akut ihtiyaçları için ödeme yapmak üzere nakit kaynakların transferini yaptık.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sonrasında bölgede incelemelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlık olarak ilk günden itibaren ilgili arkadaşlarımız sahadalar sosyal yardımlar, acil akut ihtiyaçları için ödeme yapmak üzere nakit kaynakların transferini yaptık. Dün itibariyle kararını verdiğimiz ve bugün aktarımı gerçekleşen bir 10 milyon lirayla beraber Kastamonu merkeze 25 milyon liralık bir nakit desteği sağlamış olduk" dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan, birçok ev ve iş yerinin zarar gördüğü, birçok vatandaşın da hayatını kaybettiği sel felaketi sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bölgeye gelerek ilçede incelemelerde bulundu. Bakan Yanık, buradaki incelemelerinin ardından yeni açılan Afet Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerle toplantı gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR TECRÜBE EDİNDİ"

Toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Yanık, bütün kurum ve kuruluşların özellikle AFAD kontrolünde önemli bir koordinasyon ve iş birliği yürüttüğünü söyledi. Bakan Yanık, "Hoşumuza gitmese de buruk bir teselli olarak söyleyeceğim Türkiye afet yönetimi konusunda önemli bir tecrübe edindi. Sel ayrı, deprem ayrı, yangın maalesef bu sene çok tecrübe ettik. Bu anlamda hemen hemen bütün afet başlıklarından çok önemli tecrübelerimiz oldu ve bunu sahaya çok hızlıca yansıtıp, çok hızlıca organize olup bütün kurumlar kendilerinin ne yapacaklarını bilerek dağılıyorlar. Bu tabi yaşadığımız sıkıntıları bir parça hafifleten ve belki bir anlamda da bizi teselli eden bir sonuç. Şükürler olsun, önceki süreçlerde hiçbir zaman vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık, ihtiyaçlarını karşılıksız bırakmadık. Hızlıca gereken destekler sağlandı. Gereken ödemeler, hızlıca kaynak aktarımları sağlandı. Bundan sonraki süreçte de inşallah burada da aynısını yapacağız" dedi.

"BÜTÜN HANELERE DESTEKLERİMİZİ SAĞLIYORUZ"

Can kayıplarının fazla olmasının kendilerini üzdüğünü söyleyen Bakan Yanık, "Burada tabi bizi önemli ölçüde üzen şey, can kayıplarının çok fazla olması. Yangın bölgesinde yanan alan çok geniş olmakla beraber can kaybı nispeten daha azdı ama burada en son 78 can kaybı bizim açımızdan çok üzücü. Başka her şeyi yerine koyabiliyoruz ama can kayıpları kuşkusuz maalesef yerine konulabilecek durumda değil. Biz bu kapsamda bakanlık olarak ilk günden itibaren ilgili arkadaşlarımız sahadalar sosyal yardımlar, acil akut ihtiyaçları için ödeme yapmak üzere nakit kaynakların transferini yaptık. Kastamonu özelinde baktığımızda merkeze ilk aktarımımız 5 milyon liraydı, sonra 10 milyon lira daha aktardık. Dün itibariyle kararını verdiğimiz ve bugün aktarımı gerçekleşen bir 10 milyon lirayla beraber Kastamonu merkeze 25 milyon liralık bir nakit desteği sağlamış olduk. Sinop merkeze 13 milyon, Bartın'a da 2 milyon, toplamda bu bölgeye yani Sinop, Bartın Kastamonu hattına baktığımızda 40 milyonluk liralık bir desteğimiz söz konusu. Bu 3 ilimiz ile alakalı. Yangınla alakalı da biliyorsunuz daha önce 5 ilimize 49 milyon 400 bin liralık bir kaynak aktarmıştık. Daha önce Rize ve Artvin'e de toplamda 6 milyonluk bir kaynak aktarmıştık. Dolayısıyla bakanlığımız olarak sosyal dayanışma, yardımlaşma vakıflarımızın üzerinden afetzede, afetten etkilenen bütün yurttaşlarımıza, bütün hanelere desteklerimizi sağlıyoruz. Burada asla bir muhtaçlık işte, afetten önce muhtaçtı, değildi, hali vakti yerindeydi gibi bir ayrım yapmıyoruz. Doğrudan doğruya biz vatandaşlarımıza afetten etkilenmişse hemen gerekli kaynak aktarımlarını ve desteklerini sağlıyoruz, bundan sonraki süreçte de sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"3 BİN 129 KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLADIK"

Aynı zamanda psikososyal destek ekiplerinin sahada çalışmalarını devam ettirdiğini aktaran Bakan Yanık, "Bu anlamda Kastamonu merkez personel sayısına 9 ilimizden destek sağlayarak bu 125 arkadaşımızla bin 165 kişiye ulaşmışız. Bartın'da 103 arkadaşımız 777 kişiye psikososyal destek hizmeti sağlamış. Sinop'ta yine 5 ilden destek alarak 88 personelle bin 187 kişiye destek sağlamış. Toplamda 316 arkadaşımız bugüne kadar 3 bin 129 kişiye ulaşmış. Psikososyal destek çalışmalarının bize nasıl bir katkısı var; tam da o biraz önce söylediğimiz sosyal yardımların doğru ve etkin ulaştırılması, ihtiyaç sıralamasının yapılması noktasında psikososyal destek ekiplerindeki arkadaşlarımız bu ihtiyaç durumlarını kaydedip ilgili birim ve kurumlara dağıtıp daha sonra da takibini yapıyor" şeklinde konuştu.

"BİZİM MİLLETİMİZ ÇOK YARDIMSEVERDİR"

Bakanlık olarak ayni yardım çalışmaları başlattıklarını vurgulayan Bakan Yanık, "Ayni Yardımları toplayıp dağıtıyoruz. Bu Ayni Yardım toplama ve psikososyal destek çalışmaları ile alakalı şunu burada ifade etmek isterim; bu çalışmalar önemli ölçüde gönüllülükte içeren, gönüllülüğü de çağıran çalışmalar. Dolayısı ile hem kamu kurum ve kuruluşları hem vatandaşlarımızın bu anlamda çok destek talepleri oluyor. Türkiye Afet Planına göre bu çalışmalar doğrudan doğruya bakanlığımızın koordinasyonunda olan çalışmalar. Bu vesile ile ben hem kamu kurumlarına hem sivil toplum kuruluşlarına hem de vatandaşlara bireysel olarak da olabilir, Ayni Yardım yapmak istiyorum diyorlarsa bize ulaşsınlar. Biz bu gönüllülük faaliyetlerini son derece önemsiyoruz, ihtiyaç olsun olmasın. Bu katkıyı vermek isteyen herkese biz bu çalışmaları açıyoruz, kapıları açıyoruz ama bir koordinasyon çerçevesinde olursa en azından sahadaki herhangi bir aksamanın da önüne geçmiş oluruz. Bizim milletimiz çok yardımseverdir. Maddi ve manevi her türlü yardımı böyle durumlarda yapmak ister. Bizde bu yardımları yapmak isteyen kuruluş ve şahıslara bu anlamda kapımızın açık olduğunu ve ortak yapmamızın herhangi bir kargaşaya sebebiyet vermemesi bakımından önemli olduğunu ifade etmiş olalım. Biz bunu el birliği ile yapıyoruz. Büyük bir afetle karşı karşıyayız. Her bir kurum kendi sorumlulukları kapsamında çok hızlı ve etkin çalışmalar yapıyor. Bu anlamda sahada çalışan arkadaşlarımızın sadece kamu görevi olarak değil ciddi anlamda gönüllülük esasına göre hareket ettiklerini biliyor ve görüyorum" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Uslu - Burak Can Tokyürek - Harun Yıldız/İHA)

Bakan Yanık: Kastamonu merkeze 25 milyon liralık bir nakit desteği sağlamış olduk
Bakan Yanık: Kastamonu merkeze 25 milyon liralık bir nakit desteği sağlamış olduk
Bakan Yanık: Kastamonu merkeze 25 milyon liralık bir nakit desteği sağlamış olduk
Bakan Yanık: Kastamonu merkeze 25 milyon liralık bir nakit desteği sağlamış olduk
Bakan Yanık: Kastamonu merkeze 25 milyon liralık bir nakit desteği sağlamış olduk
Bakan Yanık: Kastamonu merkeze 25 milyon liralık bir nakit desteği sağlamış olduk
Bakan Yanık: Kastamonu merkeze 25 milyon liralık bir nakit desteği sağlamış olduk

Derya Yanık, Kastamonu, Bozkurt, Sel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: 'Kastamonu merkeze 25 milyon liralık bir nakit desteği sağlamış olduk' - Son Dakika


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