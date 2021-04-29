Bakan Yanık: Kısıtlamadan muaf ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan tam kapanma kararının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin faaliyetleriyle ilgili tam kapanma döneminde çalışmaya devam edecek ailelerin de taleplerini göz önünde bulundurarak değerlendirdi.