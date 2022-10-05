Bakan Yanık, Kore gazisine 'Barış Madalyası' takdim etti - Son Dakika
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Bakan Yanık, Kore gazisine 'Barış Madalyası' takdim etti

05.10.2022 14:29

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kore Savaşı'na katılan Türk birliğinde görev yapan Gazi Selçuk Fidegül'e (97) 'Barış Madalyası' takdim etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kore Savaşı'na katılan Türk birliğinde görev yapan Gazi Selçuk Fidegül'e (97) 'Barış Madalyası' takdim etti.

Seyranbağları Huzurevi Yaşlı ve Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programa, Bakan Derya Yanık, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik Lee, Kore Savaşı gazileri ve Kore Cumhuriyeti'nden askeri temsilciler katıldı. Törende Gazi Selçuk Fidegül'e, Bakan Yanık ile Büyükelçi Won Ik Lee, Kore Cumhuriyeti'nce tevcih edilen 'Barış Madalyası'nı takdim etti. Bakan Yanık ayrıca, Kore gazisi Ali Cengiz Türkoğul'a da Kur-an'ı Kerim hediye etti.

'TÜRK ASKERİ DÜNYADA ADALETİN KARŞILIĞI OLMUŞTUR'

Bakan Yanık, Türk milletinin yalnızca kendi ülkesi için değil; tüm dünyanın huzuru, güvenliği ve barışı için çalışan, üzerine düşen ne varsa asla geri durmayan bir millet olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Tarihte böyleydik, bugün de böyleyiz, gelecekte de böyle olacağız. Orta Doğu'da, Afganistan'da, Balkanlar'da ve herhangi bir karmaşanın yaşandığı farklı noktalarda, askerlerimiz o bölge halkı tarafından sevinçle ve mutlulukla karşılanmaktadır. Türk askeri, dünyada adaletin ve esenliğin karşılığı olmuştur. Bugün tüm dünya Rusya- Ukrayna krizini ekranları başında izler ve ne yapacağını bilemezken; Sayın Cumhurbaşkanımız taşın altına elini koyarak dünyamızı çok büyük bir gıda krizinin eşiğinden döndürdü. Bu, çok önemli bir hizmettir. 72 sene önceye döndüğümüzde ise bu defa gözünü budaktan sakınmayan askerimiz ki bugün 2'si aramızda, dünya barışına katkı sağlamak için Kore'ye giderek görevlerini yerine getirmiş ve şerefle ülkemize dönmüşlerdir. Şunu da biz olduğumuz için değil ama bir hakkı teslim etmek için ifade etmek istiyorum. Barış Gücü askerleri içinde Türk askerlerinin merhameti, Türk askerlerinin şefkati, Türk askerlerinin yerel halka eğitim, sağlık konularında verdiği katkı, diğerlerinden ayrılmıştır. Bizim temel hasletimiz; insanı önemsemektir, insana kıymet vermektir, insanı ihya etme çabasıdır. Bunu gittiğimiz her yerde icra ettik, etmeye devam ediyoruz"

'ONLARIN ANILARINDA BÜYÜK BİR TARİHE ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

Ailesi ve komşuları arasında da Kore gazileri olduğunu söyleyen Bakan Yanık, "Bir de akrabamız vardı; birkaç yıl önce vefat etti. Hatta o akrabamızın günlük tutma alışkanlığı vardı. Savaşın bütün süreçlerini, yola çıkışı, seyahat sürecini anlattığı çok ilginç bir Kore günlüğü var. Hala çocuklarında duruyor. Ne mutlu ki bu kıymetli gazilerden 2'si bugün bizimle beraber. Onların anılarında büyük bir tarihe şahitlik ediyoruz. Değerli büyüğümüz, gazimiz Selçuk Fidegül beyefendiye Güney Kore devleti tarafından gönderilen madalyasını, bugün tevcih etmenin gururunu birlikte yaşayacağız" dedi.

'27 YAŞLARIMDA KORE'YE GİTTİM'

Gazi Selçuk Fidegül ise madalya töreninin unutamayacağı bir anı olduğunu kaydederek, " Türkiye'den de madalya aldım. Amerikan madalyalarını geri göndermiştik. Bu daha tesirli oldu benim için. 27 yaşlarımda Kore'ye gittim. Türk milletini kurtarmak istedik; zaten askerdim. Genelkurmay tarafından gönderildim. Çok memnunum, yani iyilik yaptılar. Daha evvel gelmiş başka madalyalar vardı. Şimdi en son aldığım madalya işte bu. İyi bir merasim oldu. Unutulmayacak bir şey yaşımıza göre" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Selçuk, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık, Kore gazisine 'Barış Madalyası' takdim etti - Son Dakika

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