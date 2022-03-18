Bakan Yanık: "Mart ayında 236 milyon lira SED ödemesi yaptık" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "Mart ayında 236 milyon lira SED ödemesi yaptık"

18.03.2022 12:37
Bakan Yanık: "Mart ayında 236 milyon lira SED ödemesi yaptık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının desteklenmesine yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulaması kapsamında mart ayında 236 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının desteklenmesine yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulaması kapsamında mart ayında 236 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik birçok destek hizmeti sunulduğunu ifade etti. Bu çerçevede çocukların okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) sağlandığını kaydeden Bakan Yanık, böylece çocukların ailelerinin yanında büyüdüklerini, SED hizmetiyle ekonomik koşullar nedeniyle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi hedeflediklerini dile getirdi. SED hizmetinden yararlanan çocuklar için maddi desteğin yanı sıra sosyal ve kültürel imkanlar da sunulduğunu ifade eden Bakan Yanık, böylece dezavantajlı çocukların da akranları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldıklarını anlattı. Bakan Yanık, SED ödemesinin her ay düzenli yapıldığını belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon lira SED ödemesi yaptık" dedi.

SED hizmetinden 145 bin çocuğun yararlandığını ifade eden Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama bin 649 lira ödendiği bilgisini verdi.

(Huzeyfe Tarık Yaman-İHA)

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Derya Yanık, Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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