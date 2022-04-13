Bakan Yanık: "Mart ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6,6 milyar liralık nakdi yardımda bulunduk" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "Mart ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6,6 milyar liralık nakdi yardımda bulunduk"

13.04.2022 11:23
Bakan Yanık: "Mart ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6,6 milyar liralık nakdi yardımda bulunduk"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine 6,6 milyar liralık nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine 6,6 milyar liralık nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayı boyunca bakanlık olarak verdikleri nakdi desteklere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hanelere mart ayı içerisinde yaklaşık 231 milyon liralık Elektrik Tüketim Desteği verdiklerini ifade etti. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik şubat ayında hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteğinin ilk ödemelerinin de başladığını belirterek 80,5 milyon lira ödeme yaptıklarını ifade etti.

"SGK'YA ÖDEMESİ GEREKEN 2,6 MİLYAR LİRALIK GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİ BAKANLIK OLARAK ÜSTLENDİK"

Bakan Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarını ifade etti. Bu doğrultuda Genel Sağlık Sigortası primlerinin karşılandığını kaydeden Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın SGK'ya ödemesi gereken 2,6 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası primini Bakanlık olarak biz üstlendik. Ayrıca 2,8 milyon liralık hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı adı altında ödenen tutarı da hak sahiplerine iade ettik" dedi.

ENGELLİ VATANDAŞLAR AİLELERİ İLE DESTEKLENİYOR

Engelli vatandaşlara yönelik politikalar geliştirmenin yanı sıra ekonomik destek de verdiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 653 milyon lira engelli aylığını, 836 Milyon lira yaşlı aylığını ve 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini belirten ve bu doğrultuda Sosyal Ekonomik Destek sunduklarını belirten Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Mart ayı içerisinde ailelerimize toplamda 236 milyon lira destekte bulunduk."

"HAK SAHİPLERİNİN HESAPLARINA TOPLAMDA 292 MİLYON LİRA HESAPLARA YATIRDIK"

Bakan Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını, "Şartlı Sağlık Yardımı" ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti. Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarına yönelik olarak destekte bulunduklarını belirten Bakan Yanık, bu üç yardım kapsamında hak sahiplerinin hesaplarına toplamda 292 milyon lira hesaplara yatırdıklarını söyledi.

Bakan Yanık, doğum sonrasında talep eden her Türk vatandaşı ve Mavi Kartlılar için Doğum Yardımı kapsamında, mart ayında yaklaşık 32 milyon lira tutarında destek sağladıklarını bildirdi.

SYDV'LERE RAMAZAN AYI İÇİN EK KAYNAK AKTARILDI

Bakan Derya Yanık, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktardıklarını açıkladı. Bakan Yanık, 202,5 milyon lira SYDV'lere periyodik pay aktarımının da yapıldığını belirterek toplamda 426,5 milyon liranın ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına ilişkin vakıflara gönderildiğini belirtti.

PANDEMİ DESTEKLERİ SÜRÜYOR

Bakan Yanık, Covid-19 pandemisi nedeniyle hayata geçirilen Salgın Sosyal Destek Programı ile dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini bildirdi. E-Devlet üzerinden Faz-3 destek başvurusunun sürdüğünü belirten Bakan Yanık, mart ayında 8,5 Milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildiğini kaydetti. Bakan Yanık, kış ayları nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların barınma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yardımlarının da bulunduğunu belirtti. Yanık, "Bu ay içerisinde aktardığımız 3,5 milyon lira'lik Barınma Yardımı ile oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinin yapımı bakım-onarımını gerçekleştirdik" dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi desteklerin düzenli bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Yanık, şunları söyledi:

"Elektrik Yardımından Barınma Yardımına, Evde Bakım Yardımından Sosyal Ekonomik Desteğe, Genel Sağlık Sigortası Yardımından Eğitim Yardımına kadar birçok başlıkta vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bu doğrultuda mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik 6,6 milyar lirayı aşan lira nakdi yardımda bulunduk."

(İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: 'Mart ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6,6 milyar liralık nakdi yardımda bulunduk' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yanık: "Mart ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6,6 milyar liralık nakdi yardımda bulunduk" - Son Dakika
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