Bakan Yanık: Mobil SHM araçlarımızla sosyal hizmetlere erişim kolaylaşacak - Son Dakika
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Bakan Yanık: Mobil SHM araçlarımızla sosyal hizmetlere erişim kolaylaşacak

05.03.2022 11:59
Bakan Yanık: Mobil SHM araçlarımızla sosyal hizmetlere erişim kolaylaşacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet ve acil durumlarda sosyal hizmet merkezlerinin bulunmadığı yerleşim alanlarında faaliyet yürütmek üzere mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) araçlarını hizmete aldıklarını belirterek, "Mobil SHM araçlarımız ile vatandaşlarımızın sosyal...

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet ve acil durumlarda sosyal hizmet merkezlerinin bulunmadığı yerleşim alanlarında faaliyet yürütmek üzere mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) araçlarını hizmete aldıklarını belirterek, "Mobil SHM araçlarımız ile vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere erişimi daha da kolaylaşacak" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın ihtiyaç duyduğu konularda sosyal hizmet modellerine erişimlerini kolaylaştırmak, karşılaştıkları sorunların çözümü için bire bir destek almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen SHM'lerin sayısının, 377'ye ulaştığını kaydetti. Nüfusu belli büyüklükte olan ilçeler ile hizmet ihtiyacının yoğun görüldüğü yerleşim birimlerinde açılan SHM'lerde çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve erkek tüm aile fertlerine yönelik koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada verildiğini belirten Bakan Yanık, "Bakanlığımızca afet ve acil durumlarda ve gerekli hallerde sosyal hizmet merkezi bulunmayan yerleşim alanlarında faaliyet yürütmek üzere mobil SHM araçlarımızı hizmete aldık. Mobil SHM araçlarının, afet ve acil durumların yaşanmadığı dönemlerde de vatandaşlarımızın SHM hizmetlerine ulaşmasında zorluk çektiği yerleşim alanlarında, mevsimlik tarım işçilerinin, sığınmacı-mültecilerin yaşadığı veya sosyal sorunların yoğun görüldüğü yerleşim yerlerinde görev yapmasını planlıyoruz" dedi.

Bakan Yanık, bakanlık hizmetinde bulunan 3 mobil SHM aracı sayısını 13'e çıkarmayı planladıklarını belirterek, "İhtiyaçları dikkate alarak bu merkezlerimizin ve araçlarımızın sayısının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yanık: Mobil SHM araçlarımızla sosyal hizmetlere erişim kolaylaşacak
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Savaş Harekat Merkezi, Derya Yanık, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: Mobil SHM araçlarımızla sosyal hizmetlere erişim kolaylaşacak - Son Dakika


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