BAKAN YANIK OSMANİYE'DE - Son Dakika
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BAKAN YANIK OSMANİYE'DE

07.03.2022 23:30

Temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üniversite öğrenimi gördüğü Antalya'da öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Kadirli ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üniversite öğrenimi gördüğü Antalya'da öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Kadirli ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Mezide ve Mustafa Haytaoğlu çiftine başsağlığı dileyen Bakan Yanık, ailenin yanında olduklarını ve davayı takip ettiklerini belirterek, "Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir. Şiddetin karşısında kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla duracak, şiddeti ortadan kaldıracağız.? dedi.

Ziyaretin ardından Bakan Yanık, Osmaniye Valiliği'ne geçti. Bakan Yanık, burada Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekilleri İsmail Kaya, Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Kadir Kara ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yanık, Vali Erdinç Yılmaz ile basına kapalı olarak bir süre görüştü.

Bakan Derya Yanık daha sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen, kurumlar arası Bocce Müsabakalarında dereceye giren Vali İsmail Fırat İlkokulu, Yeşilay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi'nin takım ve sporcularına kupalarını takdim etti.

Temaslarını sürdüren Derya Yanık, Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Şükriye Erdoğan ve gül yetiştiricisi kadınlar tarafından çiçek takdim edildi. Buradan Osmaniye Kadın ve Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine geçen Bakan Yanık'a, kooperatif başkanı Havva Saçıkara Çetin, Osmaniye Yöresel Fıstık Maketini ve fıstık figürlü anahtarlık hediye etti.

Bakan Yanık, buradaki programından sonra Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaretler gerçekleştirdi.

BAKAN YANIK OSMANİYE'DE
BAKAN YANIK OSMANİYE'DE
BAKAN YANIK OSMANİYE'DE

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Bocce turnuvasında dereceye giren takımlar kupalarını Bakan Yanık'tan aldı Bocce turnuvasında dereceye giren takımlar kupalarını Bakan Yanık'tan aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesini ziyaret etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesini ziyaret etti

Azra Gülendam Haytaoğlu, Derya Yanık, Osmaniye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN YANIK OSMANİYE'DE - Son Dakika


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