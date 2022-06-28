Bakan Yanık'a, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti KarabükMilletvekili Niyazi Güneş , kaymakamlar, belediye başkanları, daire müdürleri ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de eşlik etti.

Bir süre sohbet ettiği köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten Yanık, daha sonra Eskipazar ilçesine geçti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Yanık sağanaktan etkilenen Yenice ve Eskipazar ilçelerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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