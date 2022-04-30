Ramazan Bayramı nedeniyle Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri öne çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan Bayramı nedeniyle Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri öne çekildi

30.04.2022 11:04
Ramazan Bayramı nedeniyle Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri öne çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için her ay yatırılan Sosyal ve Ekonomik Destek'in (SED) mayıs ayı ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla öne alındığını ve toplam 237 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için her ay yatırılan Sosyal ve Ekonomik Destek'in (SED) mayıs ayı ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla öne alındığını ve toplam 237 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, SED hizmetinin ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının başta eğitim ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri amacıyla sağlandığını anımsattı.

Aile bütünlüğünün sadece ekonomik gerekçelerle bozulmamasının, çocukların ailelerinin yanında büyümesinin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Yanık şunları kaydetti:

"Aileler bu destekle çocuklarının ihtiyaçlarını giderebilmekte, böylece onların akranlarından geride kalmaması hedeflenmektedir. Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini öne çekerek hesaplara yatırdık. SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelere toplam 237 milyon lira ödedik."

SED'den yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını belirten Yanık, her bir çocuk için ortalama 1650 lira destek sağlandığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Ankara Büyükşehir'in Verdiği Et Desteğinin Dördüncü Ödemesi Ramazan Bayramı Öncesinde Yatırıldı Ankara Büyükşehir'in Verdiği Et Desteğinin Dördüncü Ödemesi Ramazan Bayramı Öncesinde Yatırıldı Ramazan bayramı nedeniyle cezaevlerinde açık görüşler 3-8 tarihlerinde gerçekleşecek Ramazan bayramı nedeniyle cezaevlerinde açık görüşler 3-8 tarihlerinde gerçekleşecek

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı nedeniyle Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri öne çekildi - Son Dakika


Son Dakika
11:34 Akıl sağlığı yerinde çıkan damat cezadan kaçamayacak: Kayınpederi ve bacanağını pompalıyla öldürmüştü
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:18 Yine bir yol vermeme kavgası, yine yumruklaşma: Minibüs şoförü tır şoförüne saldırdı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
09:48 Trabzon'da gündem şampiyonluk, şehirde silah karşıtı seferberlik ilan edildi: Kurşun sıkmayın
10:54 Son anketten Erdoğan'a kötü haber: Halkın yüzde 54'ü görev yapış tarzını onaylamıyor!
10:46 Araç sahipleri dikkat! Yarın zamlı tarifeye geçilecek
10:35 Tıka basa dolu minibüs taksinin üstüne devrildi
10:21 Yılan hikayesine dönen Johnny Depp-Amber Heard kavgasına "cinsel organ" detayı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 12:01:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ramazan Bayramı nedeniyle Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri öne çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement