Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan "ekonomik müdafaa" vurgusu Açıklaması - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan "ekonomik müdafaa" vurgusu Açıklaması

30.04.2022 14:07
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan "ekonomik müdafaa" vurgusu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, memleketin sınır müdafaası kadar ekonomik müdafaasına da aynı ciddiyetle sarılmak gerektiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, memleketin sınır müdafaası kadar ekonomik müdafaasına da aynı ciddiyetle sarılmak gerektiğini söyledi.

Yanık, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'i ziyaret etti, ilçedeki çalışmalar hakkında Öner'den bilgi aldı.

Daha sonra Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ilçede yaşayan ailesini ziyaret eden Yanık, şehidin babası Adem ile eşi Cennet Avan'a başsağlığı diledi.

Bakan Yanık, şehidin 2 yaşındaki kızı Mesude Irmak'a oyuncak, aileye de Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve şehidin fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz'a da ziyarette bulunan Yanık, burada, hemşehrileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bakan Derya Yanık, Çukurova'nın yiğitlik, cesaret ve vatan sevgisi anlamında özel bir yer olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz kafamızı bu coğrafyada nereye çevirsek bir şehit yakınına, annesine, babasına, eşine, evladına denk geliriz. Şairin tam da 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' dediği yer burasıdır. Dolayısıyla biz, bu toprağın evladı olarak vatan müdafaasını ve sevgisini ne kadar önemsiyor, kutsal biliyorsak aynı şekilde bu toprağı geliştirmek, verimli hale getirmek, üretmek zorundayız. Memleketin sınır müdafaası ne kadar kıymetliyse memleketin ekonomik müdafaasına da aynı ciddiyetle sarılmak zorundayız."

"İddiamız, taahhüdümüz ve sözümüz millete hizmettir"

AK Parti hükümetleri olarak aralıksız sürdürdükleri hizmetleri milletin izniyle devam ettireceklerini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Yerelde ve merkezi hükümette elimizden geleni sonuna kadar milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bizim en başından beri, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasi mücadelesi başladığı günden itibaren iddiamız, taahhüdümüz ve sözümüz millete hizmettir, hizmetkarlıktır. Başka hiçbir iddiamız olmadı bugüne kadar, başka söylediğimiz hiçbir şey olmadı. 'Biz millete hizmetkar olmak için geldik' dedik ve o sözü devam ettiriyoruz. O sözü yerelde belediyelerimizle, merkezde hükümetimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızın bütün temsilcileriyle beraber sürdürüyoruz, bundan sonra da Allah'ın izniyle sürdüreceğiz."

Bakan Yanık, kendisinin Çukurova coğrafyasının insanı olduğunu, bölgenin ihtiyaçları ve talepleri konusunda kendisine ve Bakanlığa her zaman ulaşılabileceğini dile getirdi.

Şehit annelerinin elini öptü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bahçe Belediyesinin ardından şehit Piyade Er Hüseyin Çelik'in ailesini de ziyaret etti.

Yanık, şehidin annesi Emine Çelik ile ziyarette yer alan şehit polis memuru Şahinbey Türk'ün annesi Pakize Türk'ün elini öptü, annelere Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Bakan Yanık'a programlarında Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu ile diğer ilgililer de eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ekonomik müdafaa vurgusu Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ekonomik müdafaa vurgusu Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ekonomik müdafaa vurgusu Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Giresun'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Giresun'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Giresun'da ziyaretlerde bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'ekonomik müdafaa' vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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