Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, selden etkilenenler için ek kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta selden etkilenenler için 8 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına (SYDV) toplam 1 milyon 160 bin lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza toplam 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, ihtiyaç duyanlar için sahada psikososyal destek hizmetlerinin de sürdürüldüğünü belirtti.