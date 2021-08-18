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Bakan Derya Yanık: "Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik" - Son Dakika

Bakan Derya Yanık: "Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik"

18.08.2021 14:17

Bakan Derya Yanık: "Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik" "Vatandaşımız ihtiyacı olan her türlü desteği sağladık, sağlayacağız" "El birliğiyle bu yaraları ortadan kaldıracağız" Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta incelemelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sinop'a...

Bakan Derya Yanık: " Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik"

"Vatandaşımız ihtiyacı olan her türlü desteği sağladık, sağlayacağız"

"El birliğiyle bu yaraları ortadan kaldıracağız"

SİNOP - Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta incelemelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sinop'a 13 milyon nakdi yardım göndermiştik. İhtiyaç oldukça da devam edeceğiz. Vatandaşımızın ihtiyacı olan her türlü desteği sağladık, sağlayacağız. El birliğiyle bu yaraları ortadan kaldıracağız" dedi.

Bakanların Sinop'ta sel mesaisi devam ediyor. Sel felaketini derinden yaşayan Ayancık ilçesine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık burada ilk olarak kriz merkezinde koordinasyon toplantısına katıldı. Bakanlığın görev alanındaki yapılan ve yapılacak çalışmaların konuşulduğu toplantının ardından Bakan Yanık, büyük yıkımın yaşandığı Babaçay köyünü ziyaret etti. Burada afetten etkilenen vatandaşlarla sohbet eden Yanık, selzedelere her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Afet bölgelerine gerçekleşen yardımlarının yapılmaya devem edeceğini belirten Bakan Yanık, "Öncelikle büyük bir afet. Buna rağmen bütün kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere çok hızlıca organize oldular. AFAD koordinasyonunda bütün kuruluşlar üzerlerine düşen çalışmaları yapıyorlar. Biz de bakanlık olarak biliyorsunuz tam kapsamlı Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 2 temel görevimiz var. Birisi ayni yardımları organize etmek. Sosyal yardımları zaten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ilk günden gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. İhtiyaç hasıl oldukça tespitler netleştikçe onları ayrıca takviye edeceğiz. Aynı zamanda da şimdi ayni yardımları da organize etmeye başladık. Hem sosyal markette hem bizim ayni yardım merkezlerimizde arkadaşlarımız çok hızlı bir biçimde organize oldular. Bir taraftan ayni yardım malzemelerini toplayıp ondan sonra da ihtiyaç sahiplerine randevu usulü hangi tarihte ve saatte geleceğini belirterek oralarda ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Onun dışında ilk günden Sinop'a 13 milyon nakdi yardım göndermiştik. İhtiyaç oldukça da devam edeceğiz. Kastamonu'ya bugün yine bir 10 milyon yardımımız bugün çıkacak öncekilerden ayrı olarak. Bütün kurumlarımız çok hızlı bir biçimde yapmaları gereken çalışmaları yapıyorlar" diye konuştu.

"El birliğiyle bu yaraları ortadan kaldıracağız"

Afet bölgesinde çok hızlı organize olduklarını belirten Yanık, "Bu kadar büyük afetleri bu kadar hızlı sonuç alacak şekilde hızlı organize etmek, yıkımın etkilerini ortadan kaldırmak ve ihtiyaçları bir an önce karşılamaya başlamak önemli bir afet yönetim bilgisini ve gönüllülük kültürünü gerektiriyor. Bizim kurumlarımızda her ikisi de var. Psiko-destek vermek isteyen sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarına bu çalışmayı biliyorsunuz tam kapsamlı bizim bakanlığımız yapıyor. Bizim arkadaşlarımızla irtibat kurduklarında sahada koordinasyonu çok hızlı yaparız. Yardım yapmak isteyen kuruluş, STK'lar bu organizasyonu da bizim bakanlığımız bünyesinde yapıyoruz. Çok hızlıca oluşturulmuş merkezlerimiz var. Hem depo anlamında hem de transfer noktaları noktasında. Bize ulaştıklarında onlara gerekli yardımı ve gerekli organizasyon desteğini sağlarız. ALO 144 hattımız bu anlamda ihtiyaç noktasında 7/24 kullandığımız bir hattır. Vatandaşımızın ihtiyacı olan her türlü desteği sağladık, sağlayacağız. El birliğiyle bu yaraları ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Selde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Yanık, Sinop'taki incelemelerinin ardından Kastamonu'ya hareket etti.

Bakan Derya Yanık: Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik
Bakan Derya Yanık: Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik
Bakan Derya Yanık: Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik
Bakan Derya Yanık: Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik
Bakan Derya Yanık: Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik
Bakan Derya Yanık: Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik
Bakan Derya Yanık: Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik
Bakan Derya Yanık: Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik
Bakan Derya Yanık: Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik
Bakan Derya Yanık: Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik
Bakan Derya Yanık: Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik

Derya Yanık, Ayancık, Sinop, Sel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Derya Yanık: 'Sinop'a 13 milyon nakdi yardım gönderdik' - Son Dakika


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