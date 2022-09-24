Staj için gittiği okula başörtüsü sebebiyle alınmayan Nezaket'in şikayeti sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oluyor - Son Dakika
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Staj için gittiği okula başörtüsü sebebiyle alınmayan Nezaket'in şikayeti sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oluyor

24.09.2022 13:53

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde okurken staj için gittiği okulda, "Türbanını çıkarırsan staja alırız" cevabını alıp ayrımcılığa uğradığını söyleyerek şikayette bulunan Nezaket Akbulut'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından okul hakkında soruşturma başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, söz konusu davaya müdahil olacaklarını duyurdu.

Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıfta okuyan Nezaket Akbulut, staj yapmak için Kağıthane'deki bir koleje gitti. Akbulut'un gittiği okulda, okulun müdür yardımcısı Ö.Ö.'nün okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını ve staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağını söylediği iddia edildi. Nezaket Akbulut olaya ilişkin Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayetçi oldu.

"TÜRBANINI ÇIKARIRSAN STAJA ALIRIZ"

Bunun arkadaşının yanında yapılmasının kendisini çok rencide ettiğini dile getiren Akbulut, şöyle konuştu: "Daha sonra arkadaşımı türban takmadığı için staja başlattılar. Bana 'Eğer türbanını çıkarırsan seni staja alırız.' dediler. Kabul etmedim tabii ki. Daha sonra gittiğimde yönetmeliklerinin imzalı örneğini istedim. Bunu veremeyeceklerini söylediler, elim boş geri döndüm. Tüm kadın haklarına, insan hukukuna aykırı bir davranış olduğu için hakkımı savunmaya başladım. Çağlayan Adliyesinde adli işlemlere başladım. Gerekli yerlere şikayette bulundum."

Bakan Yanık'tan, başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrenci için açıklama

SORUŞTURMA AÇILDI

Akbulut'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde konu tüm yönleri ile araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da üniversite öğrencisinin staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

"ESEFLE OKUDUK"

Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Bakan Yanık, "İstanbul'da üniversite öğrencisi bir genç kızımızın okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddiaları esefle okuduk. Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık'tan, başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrenci için açıklama

"KIYAFET AYRIMCILIĞI BU ÜLKE İNSANININ TRAVMASIDIR"

Yanık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır. Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız"

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Kaynak: DHA

Derya Yanık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Staj için gittiği okula başörtüsü sebebiyle alınmayan Nezaket'in şikayeti sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Staj için gittiği okula başörtüsü sebebiyle alınmayan Nezaket'in şikayeti sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oluyor - Son Dakika
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