Bakan Yanık'tan başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrenci için açıklama (2) - Son Dakika
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Bakan Yanık'tan başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrenci için açıklama (2)

24.09.2022 16:48
Bakan Yanık'tan başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrenci için açıklama (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDIMilli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da üniversite öğrencisinin staj için gittiği kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da üniversite öğrencisinin staj için gittiği kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Son yirmi yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı ülkemizde, böyle bir uygulama asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu iddialar hakkında Bakanlık müfettişi görevlendirilerek gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık'tan başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrenci için açıklama (2) - Son Dakika

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