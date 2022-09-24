Bakan Yanık'tan başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrenci için açıklama (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da üniversite öğrencisinin staj için gittiği kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Son yirmi yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı ülkemizde, böyle bir uygulama asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu iddialar hakkında Bakanlık müfettişi görevlendirilerek gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.