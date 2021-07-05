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Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil - Son Dakika

Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil

05.07.2021 22:13

Türkiye'nin konuştuğu Elmalı davası ile ilgili Bakan Yanık'tan açıklama geldi. Sosyal medya yayılan görsellerin Elmalı davasına ait olmadığını belirten Yanık, "Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Elmalı davasıyla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sosyal medyada infiale yol açan Elmalı davasıyla ilgili birtakım bilgiler veren Bakan Yanık, "Bakanlık olarak bu davayla ilgili iki ayrı süreci eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Birincisi hukuki süreç, ikincisi sosyal destek süreci. Elmalı davasında çocuklarla ilgili durum tespit edildikten sonra sosyal ve ekonomik destek vermeye başladık. Mağdur çocukların durumu çok sıkı takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

"ÇİZİMLER BU DOSYAYA AİT DEĞİL"

Dosyanın içeriğiyle alakalı detaylı bilgi vermenin doğru olmadığını belirten Bakan Yanık, "Bu dava daha bitmedi. Bunu kamuoyuna hatırlatmak lazım. Biz kararlılıkla süreci takip ediyoruz. Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil" diye konuştu.

"6 AYRI RAPOR DÜZENLEMİŞLER"

Bakan Yanık, "Bizim arkadaşlarımız bir yılda 6 ayrı rapor düzenlemişler. 6 kere tek tek o çocuklarla görüşülüyor, durum incelemesi yapılıyor, çok yakından takip ediliyor. Biz konuyu birebir ve içeriden takip ediyoruz zaten. Davanın kendi delil bütünlüğü içerisinde de takip ediyoruz. Birtakım dezenformasyonlar var onlara dikkat etmek lazım. Bunlar adaleti tecelli ettiren şeyler değildir, bunlar adaleti sabote eden dezenformasyonlardır. O yüzden kamuoyunun önüne sunulan bilgilerin gerçekliğini de kontrol etmesini rica ediyorum. Biz bu dosyayla alakalı; çocukların korunması, çocukların psikolojik olarak rehabilite edilmeleri ve herhangi bir yıkım yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldık. Bundan sonraki süreçte de davanın sonuna kadar ve sonrasında da desteğimizi sürdüreceğiz. Biz çocuklarımızın ihtiyaç duydukları her şeyi onlara sağlamaya çalışıyoruz. O çocukları kendi şartları içerisinde en güzelini sağlamak üzere bir kurum koruması bekliyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran çocukların babaannelerinin Antalya'nın Finike ilçesindeki torunlarının anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı, mağdurların, Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan beyanları ile yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı kaydedilmişti.

Sanıkların 16 Ekim 2020'de tutuklanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, yargılama sürecinde ise delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021'de tutuksuz yargılanmalarına karar verildiği, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılamaya yapılan itirazın ise Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiği bildirilmişti.

Yargılama sürecinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, duruşmanın 17 Eylül 2021 görüleceği kaydedilmişti.

Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elmalı Davası, Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil - Son Dakika


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