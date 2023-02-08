Bakan Yanık'tan "Enkazdan çıkarılan çocuklar kayboluyor" iddiasına yanıt: Böyle bir durum söz konusu değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ardından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yanık, müdahale planı kapsamında Bakanlığının psikososyal destek hizmetleri ve ayni yardımlarla ilgili sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Afetin hemen ardından bölgeye intikal ettirdikleri psikososyal destek ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını anlatan Yanık, gerek Bakanlığının uhdesinde bulunan gerekse vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların bağışladığı ayni yardımların deprem bölgesine sevkini yaptıklarını ifade etti.

"HERHANGİ BİRİNE TESLİM EDİLMELERİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yanık, şöyle devam etti: "Çocuklarımızla ilgili birkaç nokta vardı, onların da intikallerini yaptık. Şu anda yatılı kuruluşlarımızda kalan, hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızla, sakinlerimizle ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Refakatsiz çocuklar bugün çok gündem oldu. Bununla ilgili özellikle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Deprem bölgesinde kuruluşlarımıza aldığımız, gözetimini yaptığımız çocuklarımızın sorumluluğu şu anda bizde. Bunun dışında enkaz altından çıkarılıp hastanelere götürülmüş ve tedavisi tamamlanan çocukların da Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız çalışma çerçevesinde, Bakanlığımız personelinin dışında herhangi bir üçüncü şahsa 'komşusuyum, yakınıyım, akrabasıyım' diyen herhangi birine teslimi söz konusu değil.

"DEZENFORMASYON BAŞLADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Bakanlığımıza tesliminden sonra kimlik tespitinin yapılması, ebeveynin veya akrabaların tespitinin yapılmasına müteakip çocuklarımızı güvenli bir biçimde ailelerine teslim edeceğiz. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konuda hem kamuoyunda bir endişenin ve maalesef birtakım gruplarda da bir dezenformasyonun başladığını görüyoruz. Bu noktada lütfen milletimiz, aileler, ilgililer müsterih olsunlar. Çocuklarına ulaşamayan, enkazdan çıkarıldıktan sonra birbirinden haber alamayan aileler Bakanlığımızın herhangi bir birimine müracaat edebilirler. Biz gerekli koordinasyonu sağlayıp onları, eğer bizim gözetimimizde ise muhakkak buluşturmaya çalışacağız."