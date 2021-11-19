Bakan Yanık'tan Erzurum'daki depreme ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Erzurum'daki depremden etkilenen bölgelerde vatandaşlara destek vermek üzere ekiplerin sahada olacağını bildirdi.

Yanık, Twitter hesabından, Erzurum Köprüköy'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yanık paylaşımında şunları kaydetti:

"Erzurum'da meydana gelen depremden etkilenen bölgelerde Bakanlık olarak vatandaşlarımıza destek vermek üzere ekiplerimizle sahada olacağız. Can kaybı olmamasını temenni ediyorum. Geçmiş olsun."