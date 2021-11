Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Tüm haberler için tıklayınız...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başkanlığında 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı'na Vali Ersin Yazıcı, başta olmak üzere ilgili kurum yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

81 ilde video konferans sistemi üzerinden eş zamanlı gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başkanlık etti. Toplantıya Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Cumhuriyet Savcısı Erkan Okan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral General Yavuz Özfidan, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya 1. Aile Mahkemesi Hakimi Emel Mehtap Aydın, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Furkan Gediktaş, Teğmen Gizem Ayşegül Alanur, Antalya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Seyran Çamlıca Daştan ve Psikolog Emine Anadol katıldı.

Üzerimize Düşen Görevi Yapmakta Kararlıyız

Kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik olarak zarar veren, kadınların sağlıklı birer birey olmasını engelleyen tüm sorunların ülkelerin öncelikli olarak çözmesi gereken önemli bir toplumsal sorun olduğuna vurgu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; "Dünyanın her yerinden, her yaştan, her gelir düzeyinden veya eğitim durumundan kadınlar gerek yüz yüze gerekse sanal ortamda şiddete maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddet, şiddet türleri arasında farklı dinamikleri olan özel olarak eğilmemiz gereken bir alan. Şiddeti tanımlamak çözüm üretmenin de birinci şartı. Bu sebeple kadına yönelik şiddetin adını koymalı ve sebeplerini tartışmalıyız. Dünya sağlık örgütünün tahmini hesaplamalarına göre her 3 kadından biri hayatı boyunca fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalıyor. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetin özel alana ait bir mesele olduğu düşünülmemelidir. İnsanın sahip olduğu değerleri zedeleyen tüm davranışların karşında duruyoruz. İnanıyorum ki şiddetle mücadeleyi rolü fikri ve sorumluluğu olan tüm tarafların katkılarıyla birlikte çözeceğiz. Şiddetsiz bir toplum inşası yolunda üzerimize düşen görevi yapmaya kararlıyız. " şeklinde konuştu.

Tüm Kurumların Birlikte Hareket Etmesi Gücümüze Güç Katacak

Kadına karşı şiddeti bir insanlık meselesi olarak gördüklerine ve bir can kaybına bile tahammüllerinin olmadığına dikkati çekerek sözlerine başlayan Bakan Soylu, "Elektronik kelepçe izleme merkezi kurduk, bin kelepçe kapasitemiz var, Türkiye'de şu an aktif 296 kelepçe var, süresi tamamlanan kelepçe uygulaması sayısı da 501. Yani toplam 800'e yakın kelepçe kararı verilmiş, uygulanmış veya uygulanıyor. Bu noktadan hareketle koruyucu önleyici tedbir kararlarının, kelepçe kararlarının sayısını arttırma gayreti içinde olmalıyız. 2021-2025 yılları arasını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı hazırladık ve buradan yetkililere sesleniyorum. 4. Ulusal Eylem Planı'nda yer alan kamuda topyekun seferberlik, eğitim ve farkındalık, koruyucu ve önleyici hizmetler, adalete erişim, verilerin yorumlanması ve analizi başlıklı 5 ana hedefin gereklerinin yerine getirilmesi hususunda gayretlerinizi bekliyoruz. Bu açıdan il ve ilçelerimizdeki ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde hareket etmesi, gücümüze güç katacaktır. " dedi.

Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile çalışmalar yürüttüklerine değinen Vali Ersin Yazıcı; "Kadınlar toplumumuzun en değerli ve en vazgeçilmez varlıklarıdır. Kadınlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin kullanımını engelleyen, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarını sınırlandıran, genel olarak toplumsal ve ekonomik gelişmeler üzerinde olumsuz etki yapan kadına yönelik şiddetle, çağdaş dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin bir şekilde mücadele etmekteyiz. Ülkemizde ve Antalya'mızda kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile kamu, sivil toplum ve tüm tarafların kapsamlı iş birliği ve ortak çabalarıyla yürütülmektedir. Özellikle İçişleri Bakanlığımız tarafından şiddete maruz kalan kadınlarımızın güvenlik güçlerine kolayca ulaşabilmesi ve hızlı bir şekilde kendilerine yardım edilebilmesi amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES), kadına karşı şiddetle mücadelede önemli bir yer tutuyor ve biz bu uygulamayı çok önemsiyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddetin sonuna kadar karşısındayız. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. " ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlenmesi için gerekli çalışmaların yapıldığına vurgu yapan Vali Yazıcı; "Bizim ne kültürümüzde ne de inancımızda aile içi şiddet ve kadına şiddet yoktur. Ama ne yazık ki bu gibi olaylarla karşılaşıyoruz. Özellikle bu şiddet konusunda Milli Eğitim ve İl Müftülüklerine büyük görevler düştüğüne inanıyorum. İnsanların birbirleri için kıymetli olduklarını ve karşısındaki kişiye şiddet uygulamasının yanlış olduğunu küçük yaşlardan itibaren öğretmeliyiz. İnancımızda da bu tarz şiddet olaylarına kesinlikle yer yoktur. Dediğim gibi bunları küçük yaşta öğretmeliyiz ki bu bilinç yerleşsin. " şeklinde konuştu. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı 01 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı 02 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı 03 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı 04

